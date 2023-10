Ninguém tem mais motivos para sorrir do que o torcedor botafoguense. Depois de quatro rodadas sem vencer, o Botafogo derrotou o rival Fluminense no Maracanã, no primeiro jogo após a demissão do técnico Bruno Lage. Junto a isso, as derrotas de Grêmio (contra o Internacional) e Palmeiras (para o Santos) e os empates de Flamengo (diante do Corinthians) e Red Bull Bragantino (frente o Athletico) ajudaram o Glorioso a disparar mais uma vez. Agora, o Alvinegro Carioca tem 87,1% de chances de ser campeão.