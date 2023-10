Quanto a CBF ganha de seus patrocinadores? Veja valores e evolução ano a ano

Em balanço, a CBF ressalta que "os contratos de patrocínio são provenientes, substancialmente, da Seleção Brasileira, representando 98% do total auferido".



A Nike, parceira desde 1996, é a patrocinadora que mais paga: são cerca de US$ 35 milhões (R$ 178 milhões) por ano, de acordo com a ESPN. O contrato atual é válido até 2026, e a confederação buscará um aumento dos valores para prolongar o vínculo.



A entidade tem outros três patrocinadores máster: Ambev (Guaraná), Vivo e Itaú. As três empresas, que têm direito a exposição na camisa de treinos da Seleção, pagam entre R$ 60 milhões e R$ 75 milhões anuais.