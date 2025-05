Athletic Club x Cuiabá: onde assistir, horário e prováveis escalações

Athletic Club e Cuiabá se enfrentam neste sábado (31) em duelo válido pela 10ª rodada da Série B. A partida terá início às 20h30 (de Brasília) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A transmissão do confronto ficará por conta da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Equipe do Cuiabá em campo pela Série B (Foto: Francisco Alves/AGIF)

Em casa, o Athletic Club tem a missão de conquistar os três pontos para sair da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube mineiro ocupa a 18ª colocação com seis pontos — sendo duas vitórias e sete derrotas. A equipe também apresenta outra marca negativa, já que é o time mais vazado do campeonato junto com o Botafogo-SP.

O Cuiabá, por outro lado, vai até Belo Horizonte em busca de uma vitória para se aproximar do G4. O Dourado está estacionado na 7ª posição, com 15 pontos conquistados. No último jogo, a equipe venceu o Vila Nova pelo placar de 1 a 0.

Confira as informações do jogo entre Athletic Club x Cuiabá, pela Série B:

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC CLUB X CUIABÁ

11ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: Sabádo, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO ATHLETIC CLUB (Técnico: Roger Silva)

⁠Jefferson; Rodrigo Gelado; Alex Nascimento, Sidimar e Douglas; Diego Fumaça e Amorim; Max, David Braga e Yuri; Neto Costa.

ESCALAÇÃO DO CUIABÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Matheus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Patrick De Lucca e Denilson; Juan Christian, Max e Derik Lacerda; Edu.

