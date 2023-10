De acordo com o jornal alemão "Bild", o nome favorito para assumir o Real Madrid em caso de saída de Ancelotti é o espanhol Xabi Alonso, que comanda o Bayer Leverkusen. Recentemente, o treinador renovou com o clube alemão até 2026, mas, de acordo com relatos da imprensa, existe uma cláusula em seu vínculo que permite que Xabi Alonso saia do Leverkusen para assumir alguma equipe na qual ele atuou como jogador (Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, Real Sociedad e Eibar).