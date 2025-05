Chapecoense x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Chapecoense x Cuiabá CHA CUI 8ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora sexta-feira, 16 de maio, às 19h (de Brasília) Local Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Chapecoense e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto, válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da ESPN e Disney+, além do Tempo Real do Lance!.

Com 10 pontos da tabela, a Chape ocupa a sétima colocação e está a dois pontos do G-4. Já o Dourado é o quinto colocado, com 12.

Como chegam os dois times?

A Chapecoense vem de empate amargo em 1 a 1 com o Athletico, fora de casa, pela vitória ter escapado com um gol nos acréscimos. Agora, em casa, a Chape tenta a terceira vitória seguida.

Para o confronto, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem a baixa do atacante Mário Sérgio, que teve uma lesão no joelho esquerdo e passou por uma artroscopia. Dentinho deve ser o substituto, com Ítalo correndo por fora na disputa.

O Cuiabá chega de derrota por 3 a 2 para o Operário-PR, em casa, e encerrou uma sequência invicta de seis jogos na competição. Como visitante, o Dourado mantém a invencibilidade com uma vitórias e dois empates, com o segundo melhor aproveitamento: 55,6% - atrás apenas do Goiás (66,7%).

O treinador Guto Ferreira não tem baixas novas para o jogo.

Confira as informações do jogo entre Chapecoense x Cuiabá:

✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CUIABÁ

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: Sexta-feira, 16 de maio, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

RBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

🖥️ VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DA CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

⁠Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Dentinho.

ESCALAÇÃO DO CUIABÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Juan Christian, Pedrinho e Derik Lacerda.