A Seleção Brasileira conseguiu a proeza de empatar com a Venezuela, jogando em casa, mesmo tendo aberto o placar e ficado em vantagem por quase todo o segundo tempo. "Parecia impossível, mas ela foi lá e fez". Esse é o sentimento do torcedor que presenciou o resultado ruim do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas quem viu a partida, sabe que a atuação foi muito longe da aceitável e o adversário mereceu o empate. O vexame dá margem para quem acha que Fernando Diniz não está preparado para o cargo e quer logo Carlo Ancelotti.