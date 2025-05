O Operário-PR derrotou o Cuiabá por 3 a 2 na Arena Pantanal, neste domingo (11), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Ademilson, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo, após revisão do VAR. O resultado garantiu a segunda vitória consecutiva do time paranaense e encerrou a invencibilidade do Cuiabá na competição. O Dourado está em quinto lugar, com 12 pontos, e o Fantasma em décimo, com dez pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fantasma abriu vantagem de 2 a 0 nos primeiros 10 minutos de jogo. Boschilia marcou aos sete minutos com chute de perna esquerda, sem chances para o goleiro Mateus Pasinato. Logo depois, Daniel Amorim, ex-jogador do Cuiabá, ampliou ao aproveitar sobra de cobrança de falta executada por Boschilia.

Após abrir o placar, o Operário recuou suas linhas e passou a apostar nos contra-ataques. O Cuiabá tentou reagir, mas encontrou dificuldades na criação de jogadas e precisão nas finalizações durante o primeiro tempo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Dourado pressionou e diminuiu o placar com Max, que finalizou no ângulo direito da meta defendida por Elias. Aos 42 minutos, Edu converteu pênalti marcado após Gabriel Feliciano tocar com a mão na bola dentro da área em cobrança de falta de Sander, igualando o marcador.

Quando o empate parecia definido, o árbitro, após consulta ao VAR, marcou pênalti para o Operário nos acréscimos. Ademilson converteu a cobrança aos 51 minutos, garantindo a vitória do time paranaense.

continua após a publicidade

➡️ Confira os resultados e a classificação da Série B

Jogadores do Operário comemoram a vitória sobre o Cuiabá na Arena Pantanal (foto: Francisco Alves/AGIF)

Outros resultados pela Série B

No estádio Heriberto Hulse, o Criciúma ficou no empate sem gols com o Volta Redonda, na estreia do técnico Eduardo Baptista no comando da equipe catarinense. As duas equipes seguem na parte de baixo da tabela de classificação: o Tigre em 15º, com seis pontos, e o Voltaço no Z-4, em 17º, com cinco pontos.

Outro empate deste domingo aconteceu em Novo Horizonte, onde o Grêmio Novorizontino ficou no 2 a 2 com a Ferroviária, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Por duas vezes o Tigre esteve à frente no placar, mas a Locomotiva sempre buscou o empate. Nathan Fogaça e Matheus Frizzo fizeram os gols di time anfitrião, e Thiago Lopes e Carlão igualaram o placar.