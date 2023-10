Brasil x Venezuela tem 5ª maior renda divulgada na história da Seleção; veja ranking

O ticket médio da partida foi de R$ 318,49. A torcida presente no estádio vaiou bastante quando a bilheteria foi anunciada no telão durante o segundo tempo.



As maiores rendas divulgadas em jogos da Seleção



A partida entre Brasil e Peru, na final da Copa América de 2019, segue disparada no ranking de maiores rendas já divulgadas na história da Seleção. A arrecadação total foi de R$ 38,7 milhões (você não leu errado, é isso mesmo).