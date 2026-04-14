Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Artur Jorge

O Cruzeiro surpreendeu nesta terça-feira (14) e anunciou a renovação de contrato do técnico Artur Jorge. Agora, o vínculo do comandante com a Raposa vai até o fim de 2030.

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O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais. Nas imagens divulgadas, o treinador português aparece ao lado de Pedro Lourenço, dono da SAF cleste.

– 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟯𝟬! ✍️🇵🇹 Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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O português foi contratado pela Raposa em 22 de março deste ano. Inicialmente, ele chegou com um vínculo de apenas dois anos, até o fim de 2027. Agora, as partes acertaram a extensão por mais três temporadas, totalizando cinco anos de contrato.

Na época, o Cruzeiro teve que negociar a multa de Artur Jorge com o Al-Rayyan. Depois das conversas com o clube catari, a Raposa conseguiu reduzir consideravelmente o valor da multa que era de cerca de R$ 30 milhões.

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Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

Em 16 de março, a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). No dia 17, as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Em 18 de março, a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas neste sábado.

Cruzeiro x Univ. Católica

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