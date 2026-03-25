Artur Jorge é apresentado pelo Cruzeiro e revela prioridade no clube

O técnico português Artur Jorge foi apresentado na tarde desta quarta-feira (25), na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista coletiva, o treinador ressaltou a importância da equipe ter mais consistência para sair da crise.

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– Bom começar falando de uma peça fundamental que é a torcida. Um apoio extraordinário. Uma peça importante no nosso desenvolvimento para o sucesso. Senti isso diariamente, desde que falaram da possibilidade de assumir esse projeto. O que mais me motivou foi isso. Meu apelo a eles é que se unam pelo projeto Cruzeiro. Temos muito pela frente, mas só podemos dar resposta com apoio da torcida. Já senti o outro lado, o impacto da torcida, sei da importância quando lotam o Mineirão – disse.

– Ganhar. É o que falta fazer, ter consistência ganhando. Estamos em uma posição que não condiz com os valores, a qualidade do próprio elenco. Portanto, para mim é fácil responder que falta ganhar – ressaltou Artur Jorge.

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Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

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Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas neste sábado.

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