Vale a pena assinar até 2030? Entenda a relação Cruzeiro, Artur Jorge e demissões de técnicos no Brasil

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Cruzeiro anunciou, na última terça-feira (15), a renovação de contrato do técnico Artur Jorge até o fim de 2030, mesmo com apenas quatro partidas no comando celeste. A ação da SAF mineira chamou atenção do futebol brasileiro, conhecido por trucidar trabalhos de treinadores quase que semanalmente.

continua após a publicidade

Após a derrota para a Universidad Católica, pela segunda rodada da Libertadores, o português comentou sobre a prorrogação de seu vínculo com a Raposa com menos de um mês de trabalho em Belo Horizonte.

– É assunto muito simples. No período de trabalho que tive aqui no Cruzeiro, tendo a oportunidade dada pelo presidente (Pedrinho, dono da SAF) de podermos estender esse compromisso. Olhando sempre para o projeto do Cruzeiro, que pode ser explicado de uma forma que não viveremos apenas de vitórias ou derrotas, mas de um trabalho mais longo, abrangente em termos do que pode ser o que pretendemos potencializar no Cruzeiro. Isso nos fez ter o entendimento, que parece uma ótima opção. Para o clube, um desafio, uma responsabilidade para mim fazer parte de um projeto que olha para frente e não é apenas imediatista – explicou o português.

continua após a publicidade

Do lado celeste, o dono da SAF, Pedro Lourenço destacou a dificuldade de ter um treinador do nível do português e, por isso, decidiu 'segurá-lo' um pouco mais.

– É difícil você ter um profissional do gabarito do Artur, né?! Então, para nós é um privilégio enorme, né? De ter ele aqui e de segurar um tempinho mais, né?! (Risos). Porque, hoje está todo mundo atrás dos grandes profissionais. Então, nós estamos muito felizes com o trabalho dele. Temos plena certeza do mundo que vai dar tudo certo – explicou Pedrinho.

continua após a publicidade

Por que o Cruzeiro renovou com Artur Jorge?

Na última temporada, Leonardo Jardim se destacou no Cruzeiro por ter um modelo de gestão mais abrangente, não apenas lidando com o que acontece nos treinamentos, mas modificando bastante peças do elenco. Em 2025, inclusive, Pedro Lourenço chegou a brincar que ofereceu um contrato de cinco anos para Leonardo Jardim.

– O Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser. Eu já propus fazer um contrato de cinco anos com ele, falo com ele todos os dias. Hoje mesmo tivemos uma conversa longa. Jardim é uma pessoa espetacular, a gente deve muito a ele pelo trabalho que ele fez no Cruzeiro. Ele é um técnico excepcional, temos uma amizade muito grande – disse o dirigente na premiação do Brasileirão em 2025.

No entanto, o português não assinou a renovação e deixou o clube no fim da temporada. Em 2026, assinou com o Flamengo. O trabalho dos dois portugueses possuí algumas semelhanças, como a importância da velocidade da equipe, a sinceridade nas coletivas e até mesmo o uniforme diferente nos treinamentos.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em sua carreira, Artur Jorge já afirmou que também gosta de participar das decisões e dos planos das suas equipes, não se restringindo ao trabalho em campo.

– Não, para mim é justo que se cobre tudo do treinador. Gosto assim. Gosto de ser líder nos bons e maus momentos. Tenho que dominar as ciências que complementam. Tenho que ter o poder de me rodear dos melhores. Se eu não estiver satisfeito com um fisiologista, mas vou buscar jogadores e um novo fisiologista. Tenho que também fazer minha avaliação interna e me rodear dos melhores e fazer que o rendimento não seja só dos jogadores. Isso é um aspecto fundamental. Busco esse conhecimento e estar envolvido nisso também. Sei que tenho que delegar responsabilidades, mas tenho que ter conhecimento diário. Minha palavra é sempre a última. A responsabilidade é minha – disse o técnico em entrevista ao podcast Conta e Manda, em 2025.

Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O contraste da decisão do Cruzeiro com o futebol brasileiro

Atualmente, o tempo médio de trabalho dos treinadores das principais equipes brasileiras é de menos de seis meses. Até o momento, já foram 30 mudanças de comando nesta temporada. A última vítima do futebol brasileiro foi Alberto Valentim, demitido do América-MG na última segunda-feira.

No Cruzeiro, o cenário não é tão diferente. Vale lembrar que o técnico Tite foi tirado do cargo com dois meses de trabalho e um título do Campeonato Mineiro. Dos últimos dez técnicos que passaram pela Toca da Raposa II, apenas Leonardo Jardim e Pezzolano passaram da barreira dos seis meses.

➡️ Vale a pena demitir técnico no Brasil? Números apontam cenário 'caótico' em clubes com mais trocas

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro dado celeste alarmante é o de jogos com um mesmo treinador. A última vez que um comandante passou das 100 partidas à beira do campo foi com Mano Menezes, que liderou o time em 215 compromissos, com mais de 1000 dias no cargo.

Atualmente, entre as principais equipes do futebol brasileiro, apenas Abel Ferreira e Rogério Ceni passaram da barreira de um ano no comando de suas equipes. Mas o que causa estranheza no caso de Artur Jorge é a assinatura do vínculo de cinco temporadas diretamente. Nos casos dos comandantes de Palmeiras e Bahia, os contratos foram sendo renovados conforme o passar do tempo e, nenhum deles, tem o período projetado acertado pelo português. Se trata de uma estratégia nova da Raposa, que ganhou o apelido justamente por ser perspicaz no mercado.

Confira desempenho dos últimos técnicos do Cruzeiro

Tite: 90 dias no cargo, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas — 52,9% de aproveitamento Leonardo Jardim: 314 dias no cargo, 55 partidas, 25 vitórias, 18 empates, 12 derrotas — 56,3% de aproveitamento Fernando Diniz: 125 dias no cargo, 17 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas — 35,2% de aproveitamento Fernando Seabra: 167 dias no cargo, 36 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 10 derrotas — 55,5% de aproveitamento Nicolás Larcamón: 98 dias no cargo, 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas — 59,5% de aproveitamento Zé Ricardo: 68 dias no cargo, 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas — 36,6% de aproveitamento Pepa: 162 dias no cargo, 25 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas — 38,6% de aproveitamento Paulo Pezzolano: 439 dias no cargo, 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates, 17 derrotas — 62,2% de aproveitamento Luxemburgo: 144 dias no cargo, 23 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 4 derrotas — 50,7% de aproveitamento Mozart: 51 dias no cargo, 13 jogos, 2 vitórias, 7 empates, 4 derrotas — 33,3% de aproveitamento Felipe Conceição: 129 dias no cargo, 19 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas — 47,3% de aproveitamento Felipão: 98 dias no cargo, 20 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 4 derrotas — 53,3% de aproveitamento Ney Franco: 31 dias no cargo, 14 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas — 33,3% de aproveitamento Enderson Moreira: 186 dias no cargo, 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas — 58,3% de aproveitamento Adílson Batista: 104 dias no cargo, 15 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas — 46,6% de aproveitamento Abel Braga: 60 dias no cargo, 14 jogos, 3 vitórias, 8 empates, 3 derrotas — 40,4% de aproveitamento Rogério Ceni: 45 dias no cargo, 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas — 33,3% de aproveitamento Mano Menezes: 1107 dias no cargo, 231 jogos, 114 vitórias, 63 empates, 54 derrotas — 58,4% de aproveitamento

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.