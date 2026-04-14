Pedrinho explica renovação de contrato de Artur Jorge com o Cruzeiro

Na tarde desta terça-feira (14), o Cruzeiro surpreendeu seus torcedores ao anunciar a renovação de contrato do técnico Artur Jorge até o fim de 2030. Em um vídeo de bastidores da assinatura do novo vínculo, o dono da SAF celeste, Pedrinho, explicou o motivo do clube renovar com o treinador.

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– Hoje é um dia muito importante para o Cruzeiro. Essa decisão nossa, junto com o Artur, e ele aceitou, é porque a gente confia no potencial dele. É um grande líder, um grande técnico, e a gente precisa de ter uma sustentação, de ter um alicerce pra gente trabalhar – disse.

– É difícil você ter um profissional do gabarito do Artur, né?! Então, para nós é um privilégio enorme, né? De ter ele aqui e de segurar um tempinho mais, né?! (Risos). Porque, hoje está todo mundo atrás dos grandes profissionais. Então, nós estamos muito felizes com o trabalho dele. Temos plena certeza do mundo que vai dar tudo certo – explicou Pedrinho.

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Além disso, Pedro Lourenço destacou ainda a necessidade de ter um treinador que saiba trabalhar com as categorias de base.

Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

–Nós precisamos de ter o alicerce, precisamos de o técnico ter condições de trabalhar, saber as categorias de base, o que pode colocar, o que não pode. Porque, só vir um técnico, trazer técnico, trazer jogador, nós nunca vamos ter um clube que a gente espera ter, e tenho convicção nós vamos ter – disse.

Renovação de contrato de Artur Jorge

O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais. Nas imagens divulgadas, o treinador português aparece ao lado de Pedro Lourenço, dono da SAF cleste.

– 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟯𝟬! ✍️🇵🇹 Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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O português foi contratado pela Raposa em 22 de março deste ano. Inicialmente, ele chegou com um vínculo de apenas dois anos, até o fim de 2027. Agora, as partes acertaram a extensão por mais três temporadas, totalizando cinco anos de contrato.

Na época, o Cruzeiro teve que negociar a multa de Artur Jorge com o Al-Rayyan. Depois das conversas com o clube catari, a Raposa conseguiu reduzir consideravelmente o valor da multa que era de cerca de R$ 30 milhões.

Cruzeiro x Univ. Católica

⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto