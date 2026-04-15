Artur Jorge vê resultado 'ingrato' em derrota do Cruzeiro na Libertadores

Depois de uma vitória empolgante fora de casa contra o Barcelona-EQU na estreia na Libertadores, o Cruzeiro foi derrotado pela Universidad Católica no Mineirão por 2 a 1. Após a partida, o técnico Artur Jorge analisou a partida.

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– O resultado, que fica, é ingrato para nós. Não nos deixa satisfeito, nem a torcida. A torcida fez um ótimo trabalho. Procuramos corresponder com o resultado, correspondemos amis com atuação. Mais uma vez criamos muito, aproveitamos pouco. Os jogadores se entregaram, procuraram ser competitivos. No fim, quando tentávamos a vitória, sofremos um gol contra a corrente de todo o jogo. Levantar a cabeça, em dois dias temos outro jogo – analisou o técnico.

– Eu sei da preocupação, é legítima. Desde o início da temporada temos sofrido muitos gols. Lembramos mais quando sofremos. Quando não sofremos, às vezes o desempenho defensivo também não é bom. Podemos ser mais competitivos. Os adversário não criam muito sobre nós. Tivemos chances de ser dominantes. O adversário precisa de muito pouco para fazer o gol. É uma preocupação nossa – disse Artur Jorge.

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Cruzeiro x Universidad Católica

Em seu primeiro jogo dentro de casa na Libertadores em 2026, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica. Os chilenos saíram na frente com Giani e a Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim, Martínez garantiu os três pontos.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, os mineiros caíram para a terceira posição, com três pontos. Já os chilenos têm os mesmos três pontos, mas na segunda colocação. Pela Libertadores, a equipe celeste volta a atuar no dia 28, quando recebe o Boca Juniors em Belo Horizonte.

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