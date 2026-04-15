Matheus Henrique analisa oscilação do Cruzeiro: 'Fomos castigados'

O Cruzeiro perdeu para a Universidad Católica na noite desta quarta-feira (15), por 2 a 1, e se complicou na Libertadores. Na zona mista, o meio-campista Matheus Henrique analisou a oscilação da equipe na temporada.

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– Estávamos em uma sequência boa. Fizemos um grande jogo contra o Barcelona-EQU. Depois uma vitória contra o Bragantino dentro de casa. Foi um dos nossos papos antes da entrada para o campo. Era um jogo muito importante para conseguir mais uma vitória, retomar a confiança, mas infelizmente não foi possível. Essa oscilação, o desempenho às vezes fica de lado. Quando perdemos não se olha para desempenho. É diluir o que aconteceu e amanhã ter pensamento novo, ter as correções do jogo de hoje para sábado – analisou.

– É difícil analisar, dentro do campo estamos no calor do jogo. Sair atrás em um jogo de Libertadores, temos que correr mais. Vocês viram como foi, não tem jogo, o juiz demora, eles vão mexendo com a gente emocionalmente. Conseguimos o empate, assim como contra o Bragantino, tivemos a chance do 2 a 1. No fim fomos castigados. Tivemos mais volume, mas é tirar de lição para não acontecer novamente .Um ponto seria melhor que zero – comentou Matheus Henrique.

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Cruzeiro x Universidad Católica

Em seu primeiro jogo dentro de casa na Libertadores em 2026, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica. Os chilenos saíram na frente com Giani e a Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim, Martínez garantiu os três pontos.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, os mineiros caíram para a terceira posição, com três pontos. Já os chilenos têm os mesmos três pontos, mas na segunda colocação. Pela Libertadores, a equipe celeste volta a atuar no dia 28, quando recebe o Boca Juniors em Belo Horizonte.

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