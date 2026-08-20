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Pedrinho abre o jogo sobre possíveis reforços para o Cruzeiro

O dirigente reforçou que o elenco formado deverá terminar a temporada sem acréscimos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/08/2026 12:48
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Pedro Lourenço na zona mista
Pedro Lourenço na zona mista (Foto: Reprodução Lance!)

Depois da derrota para o Flamengo na última quarta-feira (19), o dono da SAF celeste, Pedrinho, avaliou a possibilidade de o Cruzeiro trazer novos reforços para a temporada. O dirigente afirmou que a equipe não deverá fazer mais movimentos no mercado.

– Contratação, negativo, não vamos trazer mais ninguém. Nós temos um grupo dentro da possibilidade nosso, muito bom. E perder para o Flamengo aqui hoje, da forma que perdeu, faz parte do jogo. Ninguém quer perder, lógico que eu não quero perder, mas infelizmente é uma derrota considerada normal – disse Pedrinho na zona mista.

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Na atual janela de transferências, o Cruzeiro contratou: Gabriel Rojas, Gabriel Pec, Zé Lucas, João Costa, Luciano Rodríguez e Wesley. Agora, a equipe segue na busca pelo título da Copa do Brasil e de uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão.

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A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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