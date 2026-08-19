Motivos para acreditar em classificação do Cruzeiro na Libertadores A Raposa decide contra o Flamengo uma vaga nas quartas de final da Libertadores

O Cruzeiro decide nesta quarta-feira (19), contra o Flamengo, uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Para o confronto, o torcedor cruzeirense tem vários motivos para acreditar na classificação contra o Rubro-Negro, mesmo atuando no Maracanã.

Na última semana, a Raposa empatou em 1 a 1 com os cariocas no Mineirão. Em uma partida equilibrada, os mineiros tiveram menos chances, mas oportunidades mais claras, saindo na frente com um gol de Arroyo. Porém, em uma desatenção na área, sofreu o gol de empate, marcado por Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

Agora, as duas equipes entram em campo em igualdade. Assim, quem vencer por qualquer placar garante a classificação. Em caso de empate, a disputa será decidida nas penalidades máximas.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

Motivos para a creditar na classificação do Cruzeiro na Libertadores

Contra uma equipe de tanta qualidade e experiência como o Flamengo, o Lance! destaca uma série de trunfos para o torcedor do Cruzeiro acreditar na classificação no Maracanã.

continua após a publicidade

Artur Jorge nunca perdeu para o Flamengo

Em sua carreira, o técnico português enfrentou os cariocas em três ocasiões e não perdeu nenhuma. Além do empate em 1 a 1 da última semana, ele jogou contra o Rubro-Negro em duas partidas pelo Botafogo.

Na primeira partida entre eles fora de casa, Artur Jorge venceu o Flamengo por 2 a 0, com gols de Luiz Henrique e Savarino. No segundo turno daquele Brasileirão, o Glorioso goleou o rival por 4 a 1 no Nilton Santos, com gols de Mateo Ponte, Igor Jesus e dois de Matheus Martins.

continua após a publicidade

Artur Jorge no Maracanã (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artur Jorge perdeu apenas um jogo fora de casa pelo Cruzeiro

Desde sua apresentação pelo Cruzeiro, Artur Jorge comandou a equipe em 26 partidas oficiais, além dos amistosos contra Defensor-URU e Grêmio. Destes 26 duelos, 12 foram longe de Belo Horizonte, e apenas um terminou em derrota.

A única derrota ocorreu no duelo contra o São Paulo, no segundo jogo do português no comando da equipe. A partida foi marcante na temporada, terminando com o afastamento de Walace por críticas a Matheus Cunha em um grupo de WhatsApp, e saída de William do time titular. Desde então, o Cruzeiro venceu seis partidas e empatou cinco.

continua após a publicidade

Artur Jorge na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Cruzeiro tem maior série sem perder como visitante entre times da Série A

O desempenho da Raposa com Artur Jorge fora de casa é o melhor entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Contra 11 jogos de invencibilidade longe de Belo Horizonte, os melhores resultados são de Bragantino, que não perde há seis partidas, e Flamengo, que não perde há cinco encontros.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro não perde como visitante em mata-mata há dois anos

A Raposa não perde um duelo de mata-mata fora de casa desde 15 de agosto de 2024. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Desde então, venceu o Libertad por 2 a 1 no Defensores del Chaco pelas quartas de final da Sul-Americana e o Lanús por 1 a 0 no Ciudad de Lanús pela mesma competição.

No ano passado, a Raposa empatou com o América-MG no Independência em 1 a 1 pelo Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil, venceu o Vila Nova por 3 a 0 no Serra Dourada, o CRB por 2 a 0 no Rei Pelé, o Atlético-MG na Arena MRV por 2 a 0 e o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Nesta temporada, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 no Estadual, no Manduzão. Na Copa do Brasil, empatou em 0 a 0 com a Chapecoense na Arena Condá e com o Goiás em 2 a 2 no Serra Dourada.

Gerson em ação no duelo entre Cruzeiro e Chapecoense na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão/Cruzeiro)

Cruzeiro leva vantagem nos duelos mata-mata contra o Flamengo

Na história, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram em nove duelos eliminatórios, com cinco vitórias da Raposa e quatro dos cariocas. Apesar de ter menos triunfos, quatro contra seis, os mineiros se classificaram mais vezes, inclusive no último confronto, pelas oitavas de final da Libertadores de 2018.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.