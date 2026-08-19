Motivos para acreditar em classificação do Cruzeiro na Libertadores
A Raposa decide contra o Flamengo uma vaga nas quartas de final da Libertadores
O Cruzeiro decide nesta quarta-feira (19), contra o Flamengo, uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Para o confronto, o torcedor cruzeirense tem vários motivos para acreditar na classificação contra o Rubro-Negro, mesmo atuando no Maracanã.
Artur Jorge avalia como vitória contra o Corinthians pode ajudar o Cruzeiro contra o Flamengo
Cruzeiro x Atlético-MG: informações sobre venda de ingressos para o jogo pela Copa do Brasil
Na última semana, a Raposa empatou em 1 a 1 com os cariocas no Mineirão. Em uma partida equilibrada, os mineiros tiveram menos chances, mas oportunidades mais claras, saindo na frente com um gol de Arroyo. Porém, em uma desatenção na área, sofreu o gol de empate, marcado por Lucas Paquetá.
Agora, as duas equipes entram em campo em igualdade. Assim, quem vencer por qualquer placar garante a classificação. Em caso de empate, a disputa será decidida nas penalidades máximas.
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).
Motivos para a creditar na classificação do Cruzeiro na Libertadores
Contra uma equipe de tanta qualidade e experiência como o Flamengo, o Lance! destaca uma série de trunfos para o torcedor do Cruzeiro acreditar na classificação no Maracanã.
Artur Jorge nunca perdeu para o Flamengo
Em sua carreira, o técnico português enfrentou os cariocas em três ocasiões e não perdeu nenhuma. Além do empate em 1 a 1 da última semana, ele jogou contra o Rubro-Negro em duas partidas pelo Botafogo.
Na primeira partida entre eles fora de casa, Artur Jorge venceu o Flamengo por 2 a 0, com gols de Luiz Henrique e Savarino. No segundo turno daquele Brasileirão, o Glorioso goleou o rival por 4 a 1 no Nilton Santos, com gols de Mateo Ponte, Igor Jesus e dois de Matheus Martins.
Artur Jorge perdeu apenas um jogo fora de casa pelo Cruzeiro
Desde sua apresentação pelo Cruzeiro, Artur Jorge comandou a equipe em 26 partidas oficiais, além dos amistosos contra Defensor-URU e Grêmio. Destes 26 duelos, 12 foram longe de Belo Horizonte, e apenas um terminou em derrota.
A única derrota ocorreu no duelo contra o São Paulo, no segundo jogo do português no comando da equipe. A partida foi marcante na temporada, terminando com o afastamento de Walace por críticas a Matheus Cunha em um grupo de WhatsApp, e saída de William do time titular. Desde então, o Cruzeiro venceu seis partidas e empatou cinco.
Cruzeiro tem maior série sem perder como visitante entre times da Série A
O desempenho da Raposa com Artur Jorge fora de casa é o melhor entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Contra 11 jogos de invencibilidade longe de Belo Horizonte, os melhores resultados são de Bragantino, que não perde há seis partidas, e Flamengo, que não perde há cinco encontros.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Cruzeiro não perde como visitante em mata-mata há dois anos
A Raposa não perde um duelo de mata-mata fora de casa desde 15 de agosto de 2024. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.
Desde então, venceu o Libertad por 2 a 1 no Defensores del Chaco pelas quartas de final da Sul-Americana e o Lanús por 1 a 0 no Ciudad de Lanús pela mesma competição.
No ano passado, a Raposa empatou com o América-MG no Independência em 1 a 1 pelo Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil, venceu o Vila Nova por 3 a 0 no Serra Dourada, o CRB por 2 a 0 no Rei Pelé, o Atlético-MG na Arena MRV por 2 a 0 e o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.
Nesta temporada, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 no Estadual, no Manduzão. Na Copa do Brasil, empatou em 0 a 0 com a Chapecoense na Arena Condá e com o Goiás em 2 a 2 no Serra Dourada.
Cruzeiro leva vantagem nos duelos mata-mata contra o Flamengo
Na história, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram em nove duelos eliminatórios, com cinco vitórias da Raposa e quatro dos cariocas. Apesar de ter menos triunfos, quatro contra seis, os mineiros se classificaram mais vezes, inclusive no último confronto, pelas oitavas de final da Libertadores de 2018.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Vidente crava classificado em Flamengo x Cruzeiro pela LibertadoresHá 1 hora
Cruzeiro
Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge tem retornos e dúvida para decisão contra o FlamengoHá 3 horas
Cruzeiro
Torcida faz festa antes de viagem do Cruzeiro; delegação tem novidadeHá 12 horas
Cruzeiro
Cruzeiro anuncia renovação de contrato de OtávioHá 15 horas
Cruzeiro
Cruzeiro acerta renovação de Otávio com multa milionáriaHá 16 horas
Onde Assistir
Flamengo x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresHá 18 horas
Mais LANCE!