Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Motivos para acreditar em classificação do Cruzeiro na Libertadores

A Raposa decide contra o Flamengo uma vaga nas quartas de final da Libertadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 08:30
Favorite o Lance! no Google
Cruzeiro x Flamengo no Mineirão
Cruzeiro x Flamengo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro decide nesta quarta-feira (19), contra o Flamengo, uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Para o confronto, o torcedor cruzeirense tem vários motivos para acreditar na classificação contra o Rubro-Negro, mesmo atuando no Maracanã.

Na última semana, a Raposa empatou em 1 a 1 com os cariocas no Mineirão. Em uma partida equilibrada, os mineiros tiveram menos chances, mas oportunidades mais claras, saindo na frente com um gol de Arroyo. Porém, em uma desatenção na área, sofreu o gol de empate, marcado por Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

Agora, as duas equipes entram em campo em igualdade. Assim, quem vencer por qualquer placar garante a classificação. Em caso de empate, a disputa será decidida nas penalidades máximas.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

Motivos para a creditar na classificação do Cruzeiro na Libertadores

Contra uma equipe de tanta qualidade e experiência como o Flamengo, o Lance! destaca uma série de trunfos para o torcedor do Cruzeiro acreditar na classificação no Maracanã.

continua após a publicidade

Artur Jorge nunca perdeu para o Flamengo

Em sua carreira, o técnico português enfrentou os cariocas em três ocasiões e não perdeu nenhuma. Além do empate em 1 a 1 da última semana, ele jogou contra o Rubro-Negro em duas partidas pelo Botafogo.

Na primeira partida entre eles fora de casa, Artur Jorge venceu o Flamengo por 2 a 0, com gols de Luiz Henrique e Savarino. No segundo turno daquele Brasileirão, o Glorioso goleou o rival por 4 a 1 no Nilton Santos, com gols de Mateo Ponte, Igor Jesus e dois de Matheus Martins.

continua após a publicidade
Artur Jorge no Maracanã
Artur Jorge no Maracanã (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artur Jorge perdeu apenas um jogo fora de casa pelo Cruzeiro

Desde sua apresentação pelo Cruzeiro, Artur Jorge comandou a equipe em 26 partidas oficiais, além dos amistosos contra Defensor-URU e Grêmio. Destes 26 duelos, 12 foram longe de Belo Horizonte, e apenas um terminou em derrota.

A única derrota ocorreu no duelo contra o São Paulo, no segundo jogo do português no comando da equipe. A partida foi marcante na temporada, terminando com o afastamento de Walace por críticas a Matheus Cunha em um grupo de WhatsApp, e saída de William do time titular. Desde então, o Cruzeiro venceu seis partidas e empatou cinco.

continua após a publicidade
Artur Jorge na Neo Química Arena
Artur Jorge na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Cruzeiro tem maior série sem perder como visitante entre times da Série A

O desempenho da Raposa com Artur Jorge fora de casa é o melhor entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Contra 11 jogos de invencibilidade longe de Belo Horizonte, os melhores resultados são de Bragantino, que não perde há seis partidas, e Flamengo, que não perde há cinco encontros.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro não perde como visitante em mata-mata há dois anos

A Raposa não perde um duelo de mata-mata fora de casa desde 15 de agosto de 2024. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Desde então, venceu o Libertad por 2 a 1 no Defensores del Chaco pelas quartas de final da Sul-Americana e o Lanús por 1 a 0 no Ciudad de Lanús pela mesma competição.

No ano passado, a Raposa empatou com o América-MG no Independência em 1 a 1 pelo Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil, venceu o Vila Nova por 3 a 0 no Serra Dourada, o CRB por 2 a 0 no Rei Pelé, o Atlético-MG na Arena MRV por 2 a 0 e o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Nesta temporada, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 no Estadual, no Manduzão. Na Copa do Brasil, empatou em 0 a 0 com a Chapecoense na Arena Condá e com o Goiás em 2 a 2 no Serra Dourada.

Gerson em ação no duelo entre Cruzeiro e Chapecoense na Arena Condá
Gerson em ação no duelo entre Cruzeiro e Chapecoense na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão/Cruzeiro)

Cruzeiro leva vantagem nos duelos mata-mata contra o Flamengo

Na história, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram em nove duelos eliminatórios, com cinco vitórias da Raposa e quatro dos cariocas. Apesar de ter menos triunfos, quatro contra seis, os mineiros se classificaram mais vezes, inclusive no último confronto, pelas oitavas de final da Libertadores de 2018.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flamengo x Cruzeiro pelo jogo de ida da Libertadores (Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Fora de Campo

Vidente crava classificado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Há 1 hora
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge tem retornos e dúvida para decisão contra o Flamengo

Há 3 horas
Torcedores do Cruzeiro em Confins

Cruzeiro

Torcida faz festa antes de viagem do Cruzeiro; delegação tem novidade

Há 12 horas
Otávio, Pedro Junio e Pedrinho

Cruzeiro

Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Otávio

Há 15 horas
Otávio pelo Cruzeiro

Cruzeiro

Cruzeiro acerta renovação de Otávio com multa milionária

Há 16 horas
Arte Flamengo x Cruzeiro

Onde Assistir

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Há 18 horas
Mais LANCE!
Kaio Jorge com a bola e jogadores do Flamengo cercando na partida contra o Cruzeiro na Libertadores

IA crava resultado de Flamengo x Cruzeiro na Libertadores

Artur Jorge na Neo Química Arena

Artur Jorge avalia como vitória contra o Corinthians pode ajudar o Cruzeiro contra o Flamengo

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Atlético-MG: informações sobre venda de ingressos para o jogo pela Copa do Brasil

Artilheiros do Cruzeiro - Dirceu Lopes

A história de Dirceu Lopes no Cruzeiro; jogos, gols e estatísticas

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Matheus Bidu domina a bola em jogo do Corinthians contra o Cruzeiro

Bidu deixa Memphis para diretoria e quer Corinthians focado na Libertadores

Kaio César em disputa com jogador do Cruzeiro em jogo pelo Brasileirão

Kaio César cobra ataque do Corinthians: 'Precisamos entregar mais'

Wanderson comemora gol do Cruzeiro

ANÁLISE: Artur Jorge gere elenco e leva Cruzeiro com energia e confiança para decisão contra o Flamengo

Fagner na Neo Química Arena

Cruzeiro: Fagner relembra bastidores de saída do Corinthians

Lucho comemora vitória do Cruzeiro

Lucho fala sobre estreia pelo Cruzeiro e projeta decisão

Artur Jorge na Neo Química Arena

Artur Jorge destaca 'eficácia' do Cruzeiro contra o Corinthians

Bruno Rodrigues faz gol contra o Corinthians

Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Cruzeiro

Jonathan Jesus e Allan disputam bola

Cruzeiro vence o Corinthians fora de casa e cola no G4 do Brasileirão