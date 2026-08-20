Matheus Pereira abre o coração após eliminação do Cruzeiro: 'Me cobro para ser decisivo' O meio-campista conversou com a imprensa na zona mista

Camisa 10 do Cabuloso, Matheus Pereira abriu o coração após a eliminação do Cruzeiro na Libertadores. O meio-campista ressaltou que se cobra muito para ser decisivo nas partidas importantes da Raposa e que o grupo precisa se cobrar mais para não falhar nos jogos decisivos da equipe.

– Sentimento é de frustração, principalmente pelo primeiro tempo. Quando estávamos melhor na partida, sofremos o segundo gol. Uma eliminação muito difícil. Eu tenho que me cobrar, me cobro muito para ser mais decisivo, participar mais. Infelizmente não consegui. Tentei ao máximo, o time se dedicou. Mas é uma derrota difícil. Não podemos baixar a guarda – disse o camisa 10 na zona mista.

continua após a publicidade

– Eu costumo trazer minha história de vida, de superação, luta, conquista. Há quatro anos, estava em depressão, com dificuldades, continuei lutando e hoje sou um vencedor na vida. Quero trazer isso para o futebol para que sigamos lutando. São derrotas pesadas em momentos decisivos. Mas não podemos baixar a guarda, temos que acreditar no projeto e fazer acontecer. Precisamos nos cobrar mais para chegar bem nas decisões – complementou Matheus Pereira após a eliminação do Cruzeiro.

➡️ Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores

➡️ Artur Jorge é sincero após eliminação do Cruzeiro: 'Não fomos iguais a nós mesmos'

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.