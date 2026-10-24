Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues completou 100 partidas no duelo contra o Remo na última sexta-feira (23). Na zona mista, o atacante ressaltou a gratidão pelo clube e elegeu um momento marcante pela equipe.

– Tenho um momento muito especial, no acesso com o Vasco. Mineirão lotado, me marcou demais. Tenho isso em minha cabeça – relembrou.

– Sou muito grato, de verdade. temos que ser gratos a quem nos ajudou. Levo para o resto da minha vida. Sobre renovação, deixo com meu staff, mas meu desejo é ficar. Sou muito grato, se Deus quiser vamos conseguir a vaga na Libertadores – ressaltou Bruno Rodrigues ao completar 100 jogos pelo Cruzeiro.

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Como foi Cruzeiro x Remo

Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23) em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno.

Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z4.

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O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.

Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados.