Bruno Rodrigues atinge marca pelo Cruzeiro e elege momento marcante
Atacante entrou no segundo tempo do duelo contra o Remo
Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues completou 100 partidas no duelo contra o Remo na última sexta-feira (23). Na zona mista, o atacante ressaltou a gratidão pelo clube e elegeu um momento marcante pela equipe.
– Tenho um momento muito especial, no acesso com o Vasco. Mineirão lotado, me marcou demais. Tenho isso em minha cabeça – relembrou.
– Sou muito grato, de verdade. temos que ser gratos a quem nos ajudou. Levo para o resto da minha vida. Sobre renovação, deixo com meu staff, mas meu desejo é ficar. Sou muito grato, se Deus quiser vamos conseguir a vaga na Libertadores – ressaltou Bruno Rodrigues ao completar 100 jogos pelo Cruzeiro.
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Como foi Cruzeiro x Remo
Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23) em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno.
Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z4.
O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.
Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados.
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