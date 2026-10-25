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Cruzeiro inicia semana de clássico embalado no Brasileirão

A equipe terá o último clássico do ano na quinta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/10/2026 07:30
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Três técnicos do Cruzeiro em treino na Toca 2, uniformes azuis no campo.
Artur Jorge ao lado de auxiliares na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro chega impulsionado pela terceira colocação do Brasileirão garantida ao fim da 32ª rodada para uma semana que marcará o último clássico contra o Atlético-MG no ano. O duelo mineiro acontecerá na próxima quinta-feira (29)

Com os três pontos somados contra o Remo, a Raposa chegou a 54 pontos, igual o Athletico-PR, mas tem uma vitória a mais. O Fluminense e o Bahia também tropeçaram, com os cariocas sendo derrotados pela Chapecoense e os baianos empatando com o Santos.

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Além do impulsionamento da posição na tabela com duas vitórias seguidas, o Cruzeiro ainda terá mais tempo que seu adversário para se preparar. Enquanto o elenco comandado por Artur Jorge se reapresentou no sábado na Toca da Raposa II, o Atlético-MG ainda enfrenta o Flamengo na segunda-feira (26), no Rio de Janeiro, tendo apenas dois dias para treinar antes do duelo.

João Marcelo treina na Toca II durante treino do Cruzeiro Esporte Clube.
Treino João Marcelo treina na Toca II durante treino do Cruzeiro Esporte Clube.Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

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Se o Alvinegro perder para o Rubro-Negro, que briga pela liderança, a Raposa poderá abrir sete pontos de distância para o rival e se estabelecer ainda mais na terceira posição do Brasileirão. Na próxima rodada, os rivais na briga, Fluminense e Athletico-PR enfrentam os desesperados Internacional e Grêmio, respectivamente.

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Arroyo não deve ser preocupação no Cruzeiro para o clássico

Apesar do susto no duelo contra o Remo na última sexta-feira, o atacante Keny Arroyo não preocupa para o clássico na Arena MRV. Segundo apuração do Lance!, o atleta sentiu apenas um mal-estar em campo no primeiro tempo do duelo no Mineirão.

Além disso, Artur Jorge deverá ter força total, já que nenhum jogador recebeu terceiro cartão amarelo contra o Leão. Inclusive, nenhum jogador recebeu cartão no duelo. Com isso, os pendurados Gerson, Otávio, Kaio Jorge, Matheus Pereira e Arroyo estão à disposição.

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