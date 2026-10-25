Cruzeiro inicia semana de clássico embalado no Brasileirão

O Cruzeiro chega impulsionado pela terceira colocação do Brasileirão garantida ao fim da 32ª rodada para uma semana que marcará o último clássico contra o Atlético-MG no ano. O duelo mineiro acontecerá na próxima quinta-feira (29)

Com os três pontos somados contra o Remo, a Raposa chegou a 54 pontos, igual o Athletico-PR, mas tem uma vitória a mais. O Fluminense e o Bahia também tropeçaram, com os cariocas sendo derrotados pela Chapecoense e os baianos empatando com o Santos.

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Além do impulsionamento da posição na tabela com duas vitórias seguidas, o Cruzeiro ainda terá mais tempo que seu adversário para se preparar. Enquanto o elenco comandado por Artur Jorge se reapresentou no sábado na Toca da Raposa II, o Atlético-MG ainda enfrenta o Flamengo na segunda-feira (26), no Rio de Janeiro, tendo apenas dois dias para treinar antes do duelo.

Treino João Marcelo treina na Toca II durante treino do Cruzeiro Esporte Clube.Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

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Se o Alvinegro perder para o Rubro-Negro, que briga pela liderança, a Raposa poderá abrir sete pontos de distância para o rival e se estabelecer ainda mais na terceira posição do Brasileirão. Na próxima rodada, os rivais na briga, Fluminense e Athletico-PR enfrentam os desesperados Internacional e Grêmio, respectivamente.

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Arroyo não deve ser preocupação no Cruzeiro para o clássico

Apesar do susto no duelo contra o Remo na última sexta-feira, o atacante Keny Arroyo não preocupa para o clássico na Arena MRV. Segundo apuração do Lance!, o atleta sentiu apenas um mal-estar em campo no primeiro tempo do duelo no Mineirão.

Além disso, Artur Jorge deverá ter força total, já que nenhum jogador recebeu terceiro cartão amarelo contra o Leão. Inclusive, nenhum jogador recebeu cartão no duelo. Com isso, os pendurados Gerson, Otávio, Kaio Jorge, Matheus Pereira e Arroyo estão à disposição.