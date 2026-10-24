Decisivo na vitória do Cruzeiro, Fabrício Bruno celebra gol



O Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, e o gol da partida foi marcado por Fabrício Bruno. O zagueiro, que também viu a equipe terminar o jogo sem sofrer gols, comentou o resultado depois da partida.

O gol veio na volta do camisa 15 ao time titular. Fabrício Bruno não começava um jogo desde o duelo com o Santos, em 12 de fevereiro, na Vila Belmiro. Depois da partida, ele falou sobre o retorno, o gol e o desempenho coletivo.

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— Fico muito feliz por voltar a começar uma partida novamente, ajudar com um gol e sairmos vitoriosos de campo. Foi um trabalho coletivo muito importante, onde também não sofremos gols. Tenho trabalhado diariamente para estar sempre pronto quando as oportunidades aparecerem. Quero continuar evoluindo e contribuindo com o Cruzeiro — destacou o defensor.

Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Fabrício Bruno chega a 400 jogos como titular

O jogo contra o Remo também marcou um número na carreira do zagueiro: foi a partida 400 como titular em 430 disputadas como profissional, ou seja, 93% das vezes ele começou entre os onze iniciais. Em 2026, Fabrício Bruno soma 49 jogos pelo Cruzeiro, 46 deles como titular.

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Com passagens por outros clubes brasileiros e pela Seleção Brasileira, o jogador falou sobre como lida com os altos e baixos da carreira e sobre o momento do Cruzeiro, que briga por uma vaga na próxima Libertadores na reta final do Brasileirão.

— Ao longo da minha carreira, consegui construir boas histórias nos clubes por onde passei. Todo jogador vive momentos de altos e baixos, mas o mais importante é manter a cabeça no lugar, seguir trabalhando e entender que precisamos provar nosso valor a cada dia. Nada é definitivo no futebol. Mais do que a marca individual, fico feliz pela vitória e por ajudar o Cruzeiro. Temos um objetivo muito claro nesta reta final, que é conquistar a vaga na Libertadores, e vamos trabalhar muito por isso — completou.