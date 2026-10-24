Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Decisivo na vitória do Cruzeiro, Fabrício Bruno celebra gol

Zagueiro marcou o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Remo, no Mineirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/10/2026 14:26
Favorite o Lance! no Google
Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)


O Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, e o gol da partida foi marcado por Fabrício Bruno. O zagueiro, que também viu a equipe terminar o jogo sem sofrer gols, comentou o resultado depois da partida.

O gol veio na volta do camisa 15 ao time titular. Fabrício Bruno não começava um jogo desde o duelo com o Santos, em 12 de fevereiro, na Vila Belmiro. Depois da partida, ele falou sobre o retorno, o gol e o desempenho coletivo.

continua após a publicidade

— Fico muito feliz por voltar a começar uma partida novamente, ajudar com um gol e sairmos vitoriosos de campo. Foi um trabalho coletivo muito importante, onde também não sofremos gols. Tenho trabalhado diariamente para estar sempre pronto quando as oportunidades aparecerem. Quero continuar evoluindo e contribuindo com o Cruzeiro — destacou o defensor.

Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Fabrício Bruno chega a 400 jogos como titular

O jogo contra o Remo também marcou um número na carreira do zagueiro: foi a partida 400 como titular em 430 disputadas como profissional, ou seja, 93% das vezes ele começou entre os onze iniciais. Em 2026, Fabrício Bruno soma 49 jogos pelo Cruzeiro, 46 deles como titular.

continua após a publicidade

Com passagens por outros clubes brasileiros e pela Seleção Brasileira, o jogador falou sobre como lida com os altos e baixos da carreira e sobre o momento do Cruzeiro, que briga por uma vaga na próxima Libertadores na reta final do Brasileirão.

— Ao longo da minha carreira, consegui construir boas histórias nos clubes por onde passei. Todo jogador vive momentos de altos e baixos, mas o mais importante é manter a cabeça no lugar, seguir trabalhando e entender que precisamos provar nosso valor a cada dia. Nada é definitivo no futebol. Mais do que a marca individual, fico feliz pela vitória e por ajudar o Cruzeiro. Temos um objetivo muito claro nesta reta final, que é conquistar a vaga na Libertadores, e vamos trabalhar muito por isso — completou.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro

Cruzeiro: Artur Jorge rebate críticas e manda recado antes de clássico

Há 2 horas
Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro

Artur Jorge avalia o que dificultou jogo do Cruzeiro contra o Remo

Há 4 horas
Bruno Rodrigues contra o Remo

Cruzeiro

Bruno Rodrigues atinge marca pelo Cruzeiro e elege momento marcante

Há 6 horas
Artur Jorge contra o Remo

Cruzeiro

Análise: Cruzeiro não é criativo, mas deixa oscilação para trás

Há 8 horas
Artur Jorge em Cruzeiro x Remo

Cruzeiro

Artur Jorge analisa vitória do Cruzeiro contra o Remo: 'Não foi brilhante'

Há 15 horas
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Cruzeiro vence o Remo e sobe na tabela do Brasileirão antes de clássico

Há 16 horas
Mais LANCE!
Fabrício Bruno comemorando com sinal de L

Veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Remo no Brasileirão

Arroyo contra o Remo

Arroyo sente incômodo e é substituído em Cruzeiro x Remo

Matheus Henrique é homenageado ao lado da família

Cruzeiro presta homenagem a jogador por completar 100 jogos

Vestiário do Cruzeiro contra o Remo

Com baixa! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Remo

Gerson e João Marcelo, jogadores do Cruzeiro, em celebração durante Cruzeiro x Chapecoense no Mineirão.

João Marcelo destaca amizade com Gerson e defende volante: 'Isso não comentam'

Novo setor laranja do Mineirão; painel anuncia SAI SETOR LARANJA ENTRA SETOR SESC SENAC, Fecomércio MG.

Sesc e Senac estreiam parceria com o Mineirão em novo setor

Fabrício Bruno em treino na Toca 2, na véspera do pré-jogo Cruzeiro x Remo.

Escalação do Cruzeiro contra o Remo tem baixa e dúvidas

Matheus Henrique, do Cruzeiro com Patrick do Remo atrás

Inteligência artificial crava placar em Cruzeiro x Remo no Brasileirão

Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.

Cruzeiro enfrenta o Remo de olho na terceira posição do Brasileirão

Jogador do Cruzeiro celebra gol contra Mirassol no Mineirão

Cruzeiro: João Marcelo se vê no melhor momento da carreira

João Marcelo comemora gol contra o Grêmio

João Marcelo revela puxão de orelha de Artur Jorge na defesa do Cruzeiro

Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Brasileirão Série A 2026 - Cruzeiro x Remo-PA

Cruzeiro x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

João Marcelo comemora gol ao lado de Kaio Jorge em campo, com torcedores ao fundo.

João Marcelo vê fator chave para Cruzeiro ter superado eliminações