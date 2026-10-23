João Marcelo destaca amizade com Gerson e defende volante: 'Isso não comentam'
O zagueiro ressaltou a entrega física do companheiro em campo
Zagueiro titular do Cruzeiro, João Marcelo conhece Gerson antes de o Coringa ganhar fama nacional. No entanto, em entrevista ao Lance!, o defensor destacou que se tornou mais próximo do jogador apenas neste ano.
– Fiz alguns amigos, mas o mais recente que sou próximo hoje é o Gerson, irmão que o futebol me deu. A gente até brincou que conheci ele na base, no Fluminense, mas ele era mais velho. Não tinha contato com ele. Mas quando chegou aqui, parecia que nos conhecíamos há anos. Nos demos muito bem. Espero que tenha a amizade dele por um bom tempo – disse o defensor.
Na linha do que publicou o Lance! recentemente, João Marcelo defendeu Gerson das críticas de que supostamente não tem se entregado fisicamente.
– A gente, ele e eu, temos que focar no nosso trabalho. Sabemos que muitos dizem que ele não corre. Mas sabemos que ele se doa muito todo jogo e todo treino. No último jogo ele foi um dos que mais correu e um dos que teve mais aceleração acima de 20km/h. Isso o pessoal não comenta. Nós internamente sabemos do que ele é capaz – comentou o defensor.
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Nos últimos cinco jogos da Raposa, o camisa 8 foi o terceiro com maior distância percorrida, com 34,8 km percorridos dentro de campo. Ele fica atrás apenas do atacante Kaio Jorge e do meio-campista Matheus Pereira, que têm 39,9 km e 42,3 km, respectivamente.
Além disso, Gerson também é o terceiro jogador do Cruzeiro com maior distância percorrida em alta velocidade, com 1,62 km nos últimos cinco jogos da Raposa.
Entrevista de João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, ao Lance!
O zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! na Toca da Raposa II. No papo com a reportagem, ele falou sobre o momento da equipe, como o time reagiu após as eliminações, a recuperação da grave lesão no joelho e também sua amizade com Gerson. A íntegra da conversa está disponível no Youtube do Lance!.
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