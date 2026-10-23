Cruzeiro vence o Remo e sobe na tabela do Brasileirão antes de clássico
Fabrício Bruno marcou o único gol do duelo válido pela 32ª rodada da competição
Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23), em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, no fim do primeiro tempo.
Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z-4.
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Como foi Cruzeiro x Remo
O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.
Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados. Nos minutos finais da partida, William e Gerson deixaram o gramado sob vaias.
✅ Ficha técnica
CRUZEIRO🆚 REMO
Campeonato Brasileiro - 32ª Rodada
📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
🥅 Gols: Fabrício Bruno, 50'/1°T (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Patrick, Marcelinho e Zé Ivaldo (Remo)
🟥 Cartões vermelhos: -
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Bruno Rodrigues), Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wesley)
REMO (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welison (, Zé Ricardo (Leonel Picco) e Patrick (Vitor Bueno); Eduardo Melo (David Braga), Jajá (Tico) e Galeano
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
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