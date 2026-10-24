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Cruzeiro: Artur Jorge rebate críticas e manda recado antes de clássico

Treinador chegou a questionar se havia mais cobranças na coletiva

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/10/2026 12:00
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Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Treinador do Cruzeiro, Artur Jorge conquistou na última sexta-feira (23) a 16 vitória da equipe no Campeonato Brasileiro e colocou o time na terceira colocação. Ainda assim, o comandante celeste demonstrou irritação na coletiva de imprensa e mandou recados.

Na terceira pergunta da coletiva, sobre a atuação dos zagueiros, o técnico respondeu a uma crítica passada feita por um jornalista de que a equipe celeste seria mal-treinada.

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– Bom lembrar para sua equipe. Como o Cruzeiro é um time mal treinado como disse. Se consegue fazer 50 pontos em 72 possíveis, segundo melhor aproveitamento no Campeonato, com 2.08 em pontos. Média de campeão. Uma equipe com 16 vitórias em 34 jogos. Sua exigência deve estar muito alta para dizer que o Cruzeiro é mal treinado – disse Artur Jorge na coletiva de imprensa após o jogo.

Em outro momento, destacou que não ter medo dos "fantasmas" dos clássicos. Ao fim da coletiva de imprensa, questionou aos jornalistas se havia 'mais cobranças'.

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– Sei da importância do clássico, um impacto emocional e social diferente. Mas para mim, o que é importante é a consistência dos resultados. Claro que quero estar no clássico jogando para vencer e ganhar. Mas para mim não traz fantasmas, nem absolutamente nada. É um caminho feito com resultados. A consistência nos leva a atingir objetivos, conseguir o que queremos. Não é vencer jogo x ou y, é ter consistência. O importante é ter um trabalho com resultado de 24 jogos com 16 vitórias. Não é vencer o clássico e perder todos os outros. Sei a importância dos clássicos, como a cidade vive, como a torcida vive. Vamos dar nosso melhor. Mas nossa prioridade era o Remo. Estávamos preparados. Quando formos treinar amanhã às 10h, vamos preparar para o jogo contra o nosso rival – comentou.

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Como foi Cruzeiro x Remo

Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23) em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno.

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Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z4.

O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.

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Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados.

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