Cruzeiro: Gabriel Pec volta a treinar em campo na Toca II
Atacante se recupera de uma lesão grave
Depois da vitória por 1 a 0 contra o Remo, o elenco do Cabuloso se reapresentou na Toca da Raposa II na manhã deste sábado (24) e iniciou a preparação para o clássico contra o Atlético-MG. Nas atividades, o Cruzeiro teve uma boa novidade com o retorno de Gabriel Pec às atividades em campo.
A presença do jogador no gramado significa uma grande evolução no tratamento de sua lesão. Ele fraturou a tíbia no dia 22 de julho, no duelo contra o Internacional.
Em seguida, ele passou por uma cirurgia e realizou corridas no campo. Em suas redes sociais, ele destacou o momento com frases versículos da Bíblia, fotos de sua recuperação e registros com sua família.
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Quando Gabriel Pec volta a jogar pelo Cruzeiro?
Gabriel Pec poderá retornar aos gramados quando houver consolidação radiográfica completa, ausência de dor durante corridas, saltos e mudanças de direção, e força superior a 90% em relação ao membro contralateral.
Quando estiver apto a realizar acelerações, desacelerações, chutes e mudanças de direção em intensidade máxima, deverá ser liberado pela equipe médica, fisioterapeutas e preparadores físicos.
Como foi feita a cirurgia de Gabriel Pec?
O tratamento cirúrgico escolhido pelo Departamento Médico do Cruzeiro foi o mais indicado para casos desse tipo, pois permite melhor alinhamento, estabilidade e uma reabilitação mais rápida.
Entre as opções de cirurgia, duas são mais comuns: com haste intramedular bloqueada (mais utilizada) e placa bloqueada minimamente invasiva (MIPO), usada para fraturas mais distais (próximas ao tornozelo).
A primeira consiste na colocação de uma haste de titânio ou aço inserida no canal do osso da tíbia. A segunda é feita com uma placa inserida por pequenas incisões, longe do foco da fratura.
– Pela imagem, o atleta teve fratura no terço distal da tíbia. Essa é uma lesão grave que exige tratamento individualizado conforme o padrão da fratura, comprometimento da fíbula, da articulação do tornozelo e das partes moles. Como houve corte ("tomou pontos"), é considerada uma fratura exposta – explica o Dr. Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, em entrevista ao Lance!.
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