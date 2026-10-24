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Artur Jorge avalia o que dificultou jogo do Cruzeiro contra o Remo

Comandante avaliou o jogo que não foi brilhante da Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/10/2026 10:00
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Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Artur Jorge em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Além de destacar que o Cruzeiro não fez um jogo brilhante contra o Remo, Artur Jorge explicou ainda o que fez com que a partida fosse mais difícil do que o necessário. Na visão do técnico, a postura do time na defesa não foi adequada.

– Sabia que o Remo era uma equipe que costumava vender caro os pontos. É a equipe que mais empatou no Brasileirão. Acaba tendo resultados muito equilibrados. O que me salta é que nós, no primeiro tempo, demos muito espaço ao adversário para pensar e decidir. Isso nos desgastou e pagamos a fatura na parte final com a equipe se sentindo desgastada – avaliou.

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– Foi a obrigação de distâncias que terminamos por percorrer para encaixar marcações porque fomos mais reativos do que proativos. Demos tempo para pensarem com a bola. Quando acontece, seja o primeiro ou último. Deixei esse alerta durante a semana sobre o perigo do jogo que poderia ser fácil, mas se comprovou que na prática não seria – complementou Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro

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Como foi Cruzeiro x Remo

Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23) em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno.

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Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z4.

O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.

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Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados.

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