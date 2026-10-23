Arroyo sente incômodo e é substituído em Cruzeiro x Remo

Titular da Raposa, o atacante Arroyo foi substituído por Wesley com apenas 25 minutos de jogo em Cruzeiro e Remo, na noite desta sexta-feira (23), no Mineirão.

O atacante sentiu um incômodo durante lance de ataque, o camisa 99 sentiu um incômodo e recebeu atendimento médico.

Arroyo até se mostrou disposto a retornar ao campo, ficando na beira da linha, esperando pela ordem do árbitro. No entanto, Artur Jorge, que já apressava Wesley há alguns segundos, ordenou a substituição.

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Aparentemente com o desejo de continuar em campo, o atacante chegou a conversar com o médico da equipe, Dr. Sérgio Campolina, mas deixou o gramado rumo aos vestiários. Antes de entrar no túnel, deu sua camisa para um torcedor na arquibancada.

Cruzeiro x Remo

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

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Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

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No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.