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Veja gol em Cruzeiro x Remo: Fabrício Bruno abre o placar

Equipes se enfrentam no Mineirão

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 20:56
Atualizado há 1 minutos
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Fabrício Bruno comemorando com sinal de L
Fabrício Bruno abriu o lacar em Cruzeiro x Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro recebe o Remo no Mineirão nesta sexta-feira (23), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontram em lados opostos da tabela de classificação: o time mineiro ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, enquanto a equipe paraense está em penúltimo lugar, com 26.

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No retrospecto dos últimos cinco jogos do torneio, a equipe comandada por Artur Jorge acumula três vitórias e duas derrotas. Já o time treinado por Thiago Carpini soma três empates e duas derrotas no mesmo período, sem nenhuma vitória.

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O primeiro gol da partida saiu nos acréscimos da primeira etapa. Fabrício Bruno subiu sozinho e cabeceou forte após escanteio cobrado por Matheus Pereira.

Veja o gol da partida:

Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol contra o Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam as equipes?

A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

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Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

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Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

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Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.

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