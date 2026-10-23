Veja gol em Cruzeiro x Remo: Fabrício Bruno abre o placar

O Cruzeiro recebe o Remo no Mineirão nesta sexta-feira (23), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontram em lados opostos da tabela de classificação: o time mineiro ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, enquanto a equipe paraense está em penúltimo lugar, com 26.

➡️João Marcelo destaca amizade com Gerson e defende volante: 'Isso não comentam'

No retrospecto dos últimos cinco jogos do torneio, a equipe comandada por Artur Jorge acumula três vitórias e duas derrotas. Já o time treinado por Thiago Carpini soma três empates e duas derrotas no mesmo período, sem nenhuma vitória.

continua após a publicidade

O primeiro gol da partida saiu nos acréscimos da primeira etapa. Fabrício Bruno subiu sozinho e cabeceou forte após escanteio cobrado por Matheus Pereira.

Veja o gol da partida:

Fabrício Bruno comemora gol contra o Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam as equipes?

A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

continua após a publicidade

Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

continua após a publicidade

Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.