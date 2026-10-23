Veja gol em Cruzeiro x Remo: Fabrício Bruno abre o placar
Equipes se enfrentam no Mineirão
O Cruzeiro recebe o Remo no Mineirão nesta sexta-feira (23), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontram em lados opostos da tabela de classificação: o time mineiro ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, enquanto a equipe paraense está em penúltimo lugar, com 26.
➡️João Marcelo destaca amizade com Gerson e defende volante: 'Isso não comentam'
No retrospecto dos últimos cinco jogos do torneio, a equipe comandada por Artur Jorge acumula três vitórias e duas derrotas. Já o time treinado por Thiago Carpini soma três empates e duas derrotas no mesmo período, sem nenhuma vitória.
O primeiro gol da partida saiu nos acréscimos da primeira etapa. Fabrício Bruno subiu sozinho e cabeceou forte após escanteio cobrado por Matheus Pereira.
Veja o gol da partida:
Como chegam as equipes?
A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.
Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro
Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.
Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.
No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.
Tudo sobre
Cruzeiro
Arroyo sente incômodo e é substituído em Cruzeiro x RemoHá 48 minutos
Parceiro - r7
Cruzeiro presta homenagem a jogador por completar 100 jogosHá 1 hora
Cruzeiro
Com baixa! Confira a escalação do Cruzeiro contra o RemoHá 2 horas
Cruzeiro
João Marcelo destaca amizade com Gerson e defende volante: 'Isso não comentam'Há 4 horas
Cruzeiro
Sesc e Senac estreiam parceria com o Mineirão em novo setorHá 8 horas
Cruzeiro
Escalação do Cruzeiro contra o Remo tem baixa e dúvidasHá 11 horas
Mais LANCE!