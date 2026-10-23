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Escalação do Cruzeiro contra o Remo tem baixa e dúvidas

A equipe enfrenta o Leão na noite desta sexta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 09:39
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Fabrício Bruno em treino na Toca 2, na véspera do pré-jogo Cruzeiro x Remo.
Jogador do Cruzeiro em treino na Toca 2, na véspera do pré-jogo Cruzeiro x Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge tem uma grande baixa na escalação do Cruzeiro para o duelo contra o Remo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante não poderá contar com João Marcelo, zagueiro suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio.

Com isso, a tendência é que Fabrício Bruno volte ao time titular. A última vez que ele entrou no 11 inicial foi na derrota para o Santos por 2 a 1 em 12 de setembro.

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Na lateral-esquerda há uma dúvida. Contra o Grêmio, Gabriel Rojas perdeu a titularidade para Lucas Villalba. Agora, Artur Jorge terá que decidir entre os dois, ou até mesmo por Matías Viña.

Outro retorno que pode mudar a escalação do Cruzeiro é o retorno de Felipe Morais. O jovem estava suspenso no último jogo e foi substituído por Lucas Romero, que atuou ao lado de Zé Lucas.

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Porém, Morais sentiu um desconforto recente e, sendo assim, Zé Lucas deve seguir no time titular. A informação sobre a situação física do jogador foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca.

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Escalação do Cruzeiro

Com isso, uma provável escalação do Cruzeiro tem: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba (Rojas); Lucas Romero, Gerson, Zé Lucas (Felipe Morais), Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo.

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Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.
Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Remo

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

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Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

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Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.

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