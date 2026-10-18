Kaio Jorge faz três gols, Cruzeiro vence o Grêmio e entra no G4

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os tentos tricolores.

Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com o a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18º posição com 31 pontos.

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Grêmio sai na frente em primeiro tempo polêmico contra o Cruzeiro

A primeira grande chance do jogo veio com Krovinovic, de cabeça, mas Otávio fez boa defesa. Em contra-ataque logo em seguida, Arroyo respondeu, mas Weverton também salvou. Depois de sofrer uma entrada dura, o camisa 99 teve mais uma boa chance, mas parou em nova intervenção do arqueiro gremista.

Quando a Raposa parecia melhor no jogo, o árbitro assinalou pênalti polêmico de Zé Lucas em Amuzu. Carlos Vinícius deslocou Otávio e bateu no canto esquerdo para fazer 1 a 0. Aos 22 minutos, a Raposa conseguiu o empate. Matheus Pereira fez ótimo passe, Kaio Jorge venceu no jogo de corpo contra Gustavo Martins, e chutou no canto esquerdo.

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Kaio Jorge comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Aos 32 minutos, Caito roubou bola de Kaio Jorge, mas ela sobrou para Gerson, que chutou forte no travessão. Na reta final da primeira etapa, Pavón acertou uma bela finalização de primeira no canto esquerdo, ela desviou em João Marcelo e tirou as chances de defesa de Otávio.

Kaio Jorge vira para o Cruzeiro contra o Grêmio

No início da segunda etapa, o camisa 19 da Raposa empatou o placar novamente. Mais uma vez Matheus Pereira deu ótimo passe para Kaio Jorge, que tocou na saída de Weverton. Grande personagem do jogo, o atacante fez seu terceiro aos 16 minutos. William lançou o jogador, que ganhou no corpo de Gustavo Martins mais uma vez e tocou na saída do goleiro tricolor.

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Aos 28 minutos, a situação dos gaúchos ficou ainda mais complicada. Kannemann recebeu cartão amarelo por falta em Kaio Jorge, se revoltou, fez sinal de roubo, e recebeu o cartão vermelho. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Gerson desviou, João Marcelo dominou e chutou forte no canto esquerdo para fazer 4 a 2.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Grande estrela da vitória do Cruzeiro contra o Grêmio, Kaio Jorge fez um gol muito importante no início da segunda etapa. Depois de um primeiro tempo decepcionante, o atacante empatou o jogo logo aos dois minutos, dando outro panorama para o duelo.

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Deu aula 🏅

Em jogo que contava com observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma partida memorável. O atacante decidiu a partida na Arena do Grêmio com um hat-trick, cegando a dez gols contra o Tricolor.

Ficou abaixo 📉

Kannemann mostrou descontrole desde o primeiro tempo. Na etapa inicial, escapou de ser advertido após se revoltar por uma falta em Matheus Pereira. No segundo tempo, foi expulso depois de fazer sinal de roubo por ter sido amarelado.

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Ei, juiz! 📣 (opcional)

Na primeira etapa, a atuação de Joao Vitor Gobi foi muito criticada pelos mineiros. O árbitro assinalou pênalti polêmico de Zé Lucas em Amuzu, e não marcou entrada de Caito em Kaio Jorge.

✅ Ficha técnica

GRÊMIO 🆚 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro - 31ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

🥅 Gols: Carlos Vinícius, 12'/1°T (1-0), Kaio Jorge, 22'/1°T (1-1), Pavón, 41'/1°T (2-1), Kaio Jorge, 2'/2°T (2-2), Kaio Jorge, 16'/2°T (3-2); João Marcelo, 34'/2°T (4-2);

🟨 Cartões amarelos: Kannemann (GRE); João Marcelo, Arroyo e Matheus Pereira (CRU)

🟥 Cartões vermelhos: Kannemann (GRE)

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GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa (Noriega), Villasanti e Krovinovic (Braithwaite); Pavon (Tete), Carlos Vinicius e Amuzu (Enamorado)

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno) e Lucas Villalba; Lucas Romero, Gerson (Lucho), Zé Lucas (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Wesley) e Kaio Jorge (Bruno Rodrigues).

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Joao Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)