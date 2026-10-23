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Sesc e Senac estreiam parceria com o Mineirão em novo setor

Fecomercio promoverá ações no Mineirão antes de Cruzeiro x Remo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 13:15
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Novo setor laranja do Mineirão; painel anuncia SAI SETOR LARANJA ENTRA SETOR SESC SENAC, Fecomércio MG.
Novo setor do Mineirão (Foto: Reprodução)

Será inaugurado, nesta sexta-feira (23), um novo setor no Mineirão durante Cruzeiro x Remo. O então chamado setor laranja passará a se chamar Setor Sesc Senac. A ação foi promovida por meio de parceria do Sistema Fecomércio MG com o estádio.

– O Mineirão é um lugar emblemático não só pra Minas quanto para todo o Brasil. É por isso que as expectativas com essa parceria são altas. Sabemos que jogos e os eventos que acontecem no Mineirão são responsáveis por impulsionar o comércio de bens e serviços e o turismo, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade do Sesc e do Senac – explica o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato.

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– A parceria com o Sistema Fecomércio MG, que passa a renomear o setor laranja de Setor Sesc Senac, reforça o papel do Mineirão como plataforma estratégica de negócio para as empresas. Juntos, somos capazes de agregar valor, ampliar as experiências, estabelecer novas conexos e, claro, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais – destaca Úrsula Nogueira, gerente de Negócios do Mineirão.

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mineirao cruzeiro x mirassol
Mineirão (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Setor Sesc e Senac promoverá ações para a torcida em Cruzeiro x Remo

Durante a inauguração do novo setor no Mineirão, o Sesc e o Senac promoverão ações , com experiências interativas para os torcedores. Entre as atrações da parceria está uma experiência interativa com inteligência artificial. Por meio de QR Codes aplicados em adesivos nas cadeiras do setor Laranja, os torcedores poderão acessar uma plataforma de IA que transforma frases e ditados populares em uma forma divertida de conhecer as áreas de atuação e os benefícios oferecidos pelo Sesc e pelo Senac à população.

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Além disso, também será promovido um show pirotécnico de cerca de um minuto e a distribuição de batecos ao público no setor. O momento será finalizado com o desfraldar de nove letras, que formarão a identificação SESC SENAC, na cor laranja sobre fundo branco.

Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

O Sistema Fecomércio MG é formado pela Fecomércio MG, pelo Sesc em Minas e pelo Senac em Minas, em parceria com os Sindicatos Empresariais, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros. Por meio da cooperação estratégica entre essas instituições, a atuação do Sistema tem o objetivo de fortalecer o comércio mineiro e contribuir com o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.

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Seu escopo de atividades ainda inclui a capacitação profissional e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, por meio de serviços de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Ação Social.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac defende os interesses de empresas e de trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. As três instituições oferecem soluções que ajudam no desenvolvimento, na redução de custos, na capacitação e na qualidade de vida, melhorando a performance e a competitividade das empresas parceiras.

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