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Artur Jorge analisa vitória do Cruzeiro contra o Remo: 'Não foi brilhante'

O técnico analisou a partida da Raposa no Mineirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 22:31
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Artur Jorge em Cruzeiro x Remo
Artur Jorge em Cruzeiro x Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Remo na noite desta sexta-feira (23), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do técnico, a atuação não foi brilhante, mas o resultado muito importante.

– Em relação ao jogo, vale pela vitória. Um jogo que reproduz em termos práticos uma noite pouco inspirada do que de costume. Mas o suficiente para ganharmos. Vamos analisar mais uma vitória para continuar em nosso percurso. Campeonato está terminando, precisamos vencer, não foi um jogo brilhante. Mas foi uma vitória muito importante, em um jogo difícil. Lutamos por um objetivo, o Remo por outro.

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– O que quero destacar é exatamente isso. Uma vitória que conseguimos que vai ajudar em nosso objetivo. Estamos bem posicionados, mas nada garantido. É importante contar a vitória. Não muda nada, o que quero é vencer. Foi uma vitória bem consguida, ainda que tenhamos sofrido um pouco mais. Eu sabia, não há jogos fáceis.

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Como foi Cruzeiro x Remo

Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23) em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno.

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Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z4.

O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.

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Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados. Nos minutos fin

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