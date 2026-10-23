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Com baixa! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Remo

As equipes se enfrentam no Mineirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 19:01
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Vestiário do Cruzeiro contra o Remo
Vestiário do Cruzeiro contra o Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta sexta-feira (23), o Remo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro João Marcelo, suspenso por ter sofrido o terceiro cartão amarelo.

Com isso, Fabrício Bruno ganha nova oportunidade no time titular Além disso, Felipe Morais também não está no time titular. Apesar de ter voltado de suspensão, ele sentiu um incômodo durante a semana.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Remo tem: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.

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Cruzeiro x Remo

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

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Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.
Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

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No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.

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