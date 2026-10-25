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Cruzeiro: Otávio valoriza atuação defensiva antes de clássico

O goleiro destaco ainda que tenta não pensar na convocação

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/10/2026 11:00
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Otávio contra o Remo
Otávio contra o Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Contra o Remo, a Raposa voltou a ficar sem sofrer gols depois de duas partidas seguidas sendo vazada. Importante no primeiro tempo, Otávio destacou a atuação defensiva do Cruzeiro antes do clássico contra o Atlético-MG.

– Fizemos um grande jogo, não só defensivamente. Vínhamos sofrendo um pouco, mas hoje conseguimos nos manter sólidos e não sofrer gols – destacou.

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– O jogo de hoje era muito importante para nós. Precisávamos dos três pontos para ter tranquilidade na parte de cima da tabela. Se Deus quiser vamos fazer um grande jogo no clássico e sair com a vitória – comentou Otávio sobre a vitória do Cruzeiro

Além disso, o arqueiro também destacou que busca não pensar muito na convocação da Seleção Brasileira, mas vai trabalhar para voltar a ser chamado.

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– Sendo bem sincero, na primeira vez busquei não pensar muito. Acho que, não sei se frustração, mas tento não pensar muito. Mas se for da vontade de Deus vai acontecer. Vou seguir meu trabalho, se eu merecer, vou chegar lá de novo – disse.

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Como foi Cruzeiro x Remo

Em seu primeiro jogo no novo horário da CBF para o Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 no Mineirão na noite desta sexta-feira (23) em jogo válido pela 32ª rodada do torneio. O gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno.

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Com a vitória, a Raposa assume momentaneamente a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, um a mais que o Athletico-PR, que joga contra o Vitória neste sábado, fora de casa. Enquanto isso, o Leão segue na vice-lanterna com 26 pontos, sete atrás do primeiro time fora do Z4.

O jogo começou com poucas oportunidades para os dois lados. Villalba e Matheus Pereira exigiram boas defesas de Marcelo Rangel, enquanto Jajá acertou a trave do goleiro Otávio. Mesmo depois de um primeiro tempo em rotação baixa, os donos da casa abriram o placar no último lance. O camisa 10 cobrou escanteio na segunda trave e Fabrício Bruno cabeceou cruzado no canto esquerdo.

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Fabrício Bruno comemora gol
Fabrício Bruno comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o duelo seguiu com poucas oportunidades e muitos erros de passe no terço final dos dois lados.

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