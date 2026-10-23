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Cruzeiro presta homenagem a jogador por completar 100 jogos

O meio-campista chegou ao clube em 2024

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 20:03
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Matheus Henrique é homenageado ao lado da família
Matheus Henrique é homenageado ao lado da família (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Antes da partida contra o Remo no Mineirão, nesta sexta-feira (23), a Raposa homenageou o meio-campista Matheus Henrique. O jogador do Cruzeiro completou 100 partidas com a camisa celeste no último domingo, contra o Grêmio.

Contratado em 2024, o atleta faz sua temporada com mais jogos pelo time de Belo Horizonte. Até o momento, foram 44 compromissos com o Cabuloso.

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Nesse período, Matheus Henrique marcou seis gols e deu uma assistência. Em 2026, o jogador do Cruzeiro marcou duas vezes e deu uma assistência.

Em ação realizada após o aquecimento e antes do apito inicial para o jogo contra o Remo, Pedro Lourenço deu uma camisa com o número 100 para o atleta, que posou para fotos ao lado de sua esposa, filho, mãe e empresário.

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Cruzeiro x Remo

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

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Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.
Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

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Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.

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