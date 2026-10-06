Jogam contra o São Paulo? Situação dos jogadores do Cruzeiro que defenderam seleções
A equipe irá enfrentar o Tricolor nesta quarta-feira
Depois da pausa para a Data Fifa, o Cruzeiro volta a jogar nesta quarta-feira (7), quando enfrenta o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, um dos atletas celestes que representaram seleções na Data Fifa é dúvida.
Trata-se de Keny Arroyo e, felizmente para a Nação Azul, não se trata de lesão. Defendendo o Equador na última segunda-feira contra o Panamá, o atacante deverá desembarcar em Belo Horizonte na noite desta terça-feira.
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Com isso, mesmo que se concentre com o grupo dos jogadores, ele pode ficar fora do time titular do Cruzeiro por não ter participado de nenhum treinamento na preparação para o duelo contra o São Paulo.
Enquanto isso, os brasileiros Otávio e Zé Lucas se apresentaram antes. Titular na equipe de Artur Jorge, Otávio chegou à capital mineira na segunda-feira e deve aparecer no 11 inicial.
Cruzeiro x São Paulo
O Cruzeiro enfrenta o São Paulo na noite desta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente da Raposa, o Tricolor jogou na semana passada, mesmo em meio à Data Fifa.
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A equipe comandada por Dorival Jr. foi derrotada pelo Santos por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira. Para o duelo desta quarta, os paulistas seguem com desfalques importantes: o goleiro Rafael e o atacante Luciano.
Enquanto isso, o Cruzeiro teve uma semana cheia de treinamentos antes da partida contra o São Paulo, mas também terá uma baixa. Com incômodo muscular, Fabrício Bruno não deve ser titular. Com isso, João Marcelo pode manter seu espaço no time inicial.
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