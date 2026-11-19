Cruzeiro x Palmeiras: pós-jogo tem confusão entre torcidas organizadas
A confusão aconteceu nos arredores do Mineirão
Depois de um jogo bem disputado no Mineirão, os arredores do Gigante da Pampulha foram palco de uma confusão entre torcidas organizadas de Cruzeiro e Palmeiras.
Segundo relatos, o conflito ocorreu na Rua do Peixe, quando os primeiros ônibus de organizadas do Verdão deixavam o loca. As organizadas entraram em conflito e os policias presentes no local contiveram o caso.
Imagens publicadas pela Rádio TMC registraram o acontecimento nos arredores do Mineirão. A confusão aconteceu na saída da Avenida Chafir Ferreira para a Avenida José Dias Bicalho por volta das 00h30 de quinta-feira (19).
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Cruzeiro x Palmeiras
O Cruzeiro venceu o Palmeiras de virada na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Sosa abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, marcaram os gols da virada da Raposa.
Com o resultado, o Cruzeiro fica mais próximo de garantir uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Já o Palmeiras vê o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança e fica mais distante da disputa pelo título brasileiro.
Após a partida, o treinador Artur Jorge avaliou que os mineiros foram superiores durante os 90 minutos da partida contra o Verdão.
– Falar sobre o jogo é poder dizer que estou satisfeito com a vitória, pela entrega dos jogadores. Com o que foi o cumprimento do plano para hoje termos o desempenho que tivemos. Jogadores cumpriram com o que treinamos durante a semana. Para vencer equipes como o Palmeiras, que está em duas finais, só se consegue quando se iguala na competitividade. Voltamos a ser competitivos, contra uma equipe que é muito boa, tem muita qualidade – disse Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.
– Hoje fomos capazes de sermos melhores por 90 minutos. Sofremos um gol no momento em que estávamos organizados cinco para dois em uma saída de bola, em uma transição. Sabemos que é uma equipe que busca as costas. Mas a equipe teve a personalidade que precisava. Teve paciência e tranquilidade para manter a estabilidade, foco, ambição e a qualidade. De decidir no primeiro gol, mas no coletivo. todos os jogadores tiveram um nível alto para aquilo que era o jogo de hoje. Só assim conseguimos ganhar dessas equipes – comentou.
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