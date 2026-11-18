O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira (18), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Flamengo abre uma vantagem de 6 pontos na liderança e depende de apenas um empate no confronto direto para ser campeão.

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Veja os gols:

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Com o resultado, o Cruzeiro fica mais próximo de garantir uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Já o Palmeiras vê o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança e fica mais distante da disputa pelo título brasileiro.