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Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol

The Guardian selecionou 60 jovens nascidos em 2009 que despontam como promessas do futebol mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 14:09
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Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)
Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

O jornal inglês The Guardian divulgou nesta terça-feira (6) uma lista com 60 dos principais jovens talentos do futebol mundial nascidos em 2009. A seleção reúne jogadores de diferentes países e clubes e destaca atletas que já atuam no futebol profissional ou que aparecem como grandes apostas para os próximos anos.

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O Brasil aparece com três representantes: Eduardo Conceição, do Palmeiras; Iago Machado, do Corinthians; e Eduardo Pape, do Cruzeiro. Os três são tratados pela publicação como jogadores com características que podem levá-los ao mais alto nível do futebol.

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Conheça os brasileiros da lista do The Guardian

Eduardo Conceição, do Palmeiras

Nascido em 7 de dezembro de 2009, Eduardo Conceição atua como meia-atacante e ainda não fez sua estreia profissional pelo Palmeiras. Mesmo assim, já desperta interesse de grandes nomes do futebol internacional.

Segundo o Guardian, Jürgen Klopp ficou impressionado com o jogador durante uma partida da categoria sub-16 e chegou a perguntar sobre a possibilidade de contratá-lo para o projeto da Red Bull. O clube paulista recusou a possibilidade, e Conceição segue sendo desenvolvido por uma das principais academias do futebol brasileiro. A publicação destaca principalmente a combinação de drible, velocidade e explosão do meia.

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Eduardo Conceição - Palmeiras
Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Iago Machado, do Corinthians

Também nascido em 2009, Iago Machado é um dos jogadores mais jovens da lista a atuar no futebol brasileiro profissional. O zagueiro, nascido em 17 de fevereiro, estreou pelo Corinthians em um Maracanã lotado, diante do Flamengo, e não se intimidou com o ambiente.

O defensor chamou a atenção do técnico Fernando Diniz, que elogiou seu potencial e afirmou que ele tem um estilo raro para a posição. O Guardian afirma que clubes da Inglaterra e da Alemanha já acompanham o jogador, que busca seguir os passos de Marquinhos, outro zagueiro revelado pelo Corinthians que chegou ao topo do futebol mundial.

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Iago Machado, zagueiro do Corinthians, durante treino
Iago Machado, zagueiro do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Eduardo Pape, do Cruzeiro

O terceiro brasileiro é Eduardo Pape, volante do Cruzeiro. Nascido em 20 de março de 2009, ele é apontado pela publicação como um jogador de características pouco comuns no futebol brasileiro, especialmente pela capacidade de controlar o meio-campo e organizar o jogo.

O Guardian compara seu estilo ao de Sergio Busquets e destaca a inteligência do brasileiro para antecipar as jogadas. Pape é capitão da seleção brasileira sub-17 que disputará o Mundial da categoria e também foi o artilheiro do último Sul-Americano Sub-17, no Paraguai.

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Eduardo Pape (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Eduardo Pape, promessa do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nova geração espalhada pelo mundo

A lista também apresenta jovens que já começaram a ganhar espaço em grandes clubes europeus. Entre eles está o alemão Kennet Eichhorn, volante de 17 anos que deixou o Hertha Berlin para defender o Bayer Leverkusen. Ele foi comparado a Toni Kroos por seu estilo de jogo e se destacou pela inteligência e tranquilidade no meio-campo.

Outro nome citado é Abdellah Ouazane, do Ajax. O marroquino é descrito como um meio-campista capaz de atuar em diferentes funções e com grande resistência à pressão. O jogador chegou a ficar perto de uma transferência para o Real Madrid em 2025, mas o negócio não foi concretizado após problemas encontrados nos exames médicos.

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Kennet Eichhorn chama atenção de gigantes europeus (Foto: Reprodução Instagram/@kenny.ehn)
Kennet Eichhorn chama atenção de gigantes europeus (Foto: Reprodução Instagram/@kenny.ehn)

Cavan Sullivan é destaque nos Estados Unidos

Entre os nomes mais conhecidos da lista está Cavan Sullivan, do Philadelphia Union. O meia nasceu em setembro de 2009 e chamou atenção ainda muito jovem ao assinar contrato profissional com o clube americano, além de ter um pré-acordo com o Manchester City.

Em 2026, Sullivan ganhou destaque pela seleção dos Estados Unidos e se tornou o jogador mais jovem a marcar pela equipe masculina do país, após balançar a rede contra o México. O Guardian também destaca que o jovem canhoto usa Lionel Messi como referência e tenta reproduzir algumas características do argentino em seu jogo.

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Cavan Sullivan em ação pelo Philadelphia Union na Major League Soccer (MLS)
Cavan Sullivan em ação pelo Philadelphia Union na Major League Soccer (Foto: Reprodução / Instagram)

Lista reúne jogadores de diferentes continentes

Além dos brasileiros, o levantamento conta com jovens de países como Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, China, Colômbia, Costa do Marfim, Dinamarca, Equador, França, Alemanha, Itália, Japão, México, Marrocos, Nigéria, Paraguai, Portugal, Senegal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Tajiquistão, Tunísia e Turquia.

A proposta do Guardian é acompanhar a evolução desses jogadores ao longo dos próximos anos. Entre os 60 selecionados, há atletas que já atuam regularmente no futebol profissional e outros que ainda estão nas categorias de base, mas que são considerados promessas de destaque em suas respectivas gerações.

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