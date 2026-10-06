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Os desafios que Paulinho terá em seu cargo no Cruzeiro

O ex-jogador foi anunciado na última segunda-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/10/2026 14:11
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Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro
Paulinho, novo dirigente do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

O Cruzeiro anunciou, na última segunda-feira (6), a contratação de Paulinho para o departamento de futebol. A nota do clube não especificou seu cargo, mas ele chega para atuar entre os dirigentes e também ajudar na comunicação entre diretoria e atletas.

Na Toca da Raposa II, o ex-atleta terá alguns desafios nos últimos meses de 2026. Atualmente, três jogadores estão em fim de contrato com o clube e outros sete estão emprestados.

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Apesar de ter sido anunciado pelo clube mineiro, o profissional deve chegar a Belo Horizonte nas próximas semanas para iniciar seu trabalho.

Arte do anúncio de Paulinho como novo membro do departamento de futebol do Cruzeiro
Paulinho é anunciado para o departamento de futebol do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Instagram @cruzeiro)

Os desafios de Paulinho no Cruzeiro

Inicialmente, Paulinho terá que, com os demais membros da diretoria celeste, definir o futuro dos três jogadores em fim de contrato: Fagner, William e Villalba.

A situação do argentino é a mais complexa internamente. Apesar de ser zagueiro de origem, ele tem atuado como lateral-esquerdo na equipe. Recentemente, o clube contratou Matías Viña por empréstimo.

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Vale destacar também que o staff do defensor está em contato com o Cruzeiro há alguns meses pela renovação, e o próprio jogador comentou seu desejo de permanecer na equipe.

Além dos atletas citados, Matías Viña e Bruno Rodrigues terão seus empréstimos encerrados em dezembro.

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Jogadores empresatados

Enquanto alguns podem sair, sete atletas podem retornar à Toca da Raposa II em janeiro de 2027. Entre eles, a principal questão é Gabigol, emprestado ao Santos.

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O atacante tem sido destaque no Alvinegro, com 23 gols e 10 assistências em 43 partidas disputadas. Recentemente, ele falou sobre a possibilidade de retornar a Belo Horizonte.

– O meu último ano no Flamengo foi conturbado, mas não seria fácil sair do Flamengo. Apertar minha mão e desistir. Eu queria algo novo. Ainda acredito que o Cruzeiro é um projeto vencedor. Tem um grande time, um grande presidente, uma grande torcida, uma grande cidade. Acho que fiz a escolha certa. E também as pessoas que trabalham lá, desde o primeiro contato. Tudo muito leve, não teve pressão. Não foi um erro. Tenho mais dois anos de contrato, ainda acho que vai dar certo no fim – disse Gabigol em entrevista ao canal Clear TV.

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Gabigol comemora gol pelo Cruzeiro
Gabigol comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além dele, também terão empréstimos encerrados no fim do ano: Japa (Mirassol), Walace (Vitória), Tevis (Yokohama Marinos-JAP), Murilo Rhikman (Sport), Rodriguinho e Chico da Costa (Fortaleza).

Relação com jogadores e contratações

Além da experiência como jogador, Paulinho terá a responsabilidade de planejar a próxima temporada do Cruzeiro no quesito contratações. Vale destacar que ele participou da construção do elenco do Mirassol que se destaca nas últimas temporadas.

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Para 2027, o Cruzeiro poderá passar por algumas mudanças para reforçar a equipe, enquanto outros nomes podem deixar o clube.

Além disso, Paulinho carrega a experiência de jogador profissional de alto nível, tornando-se o único da direção com tanto traquejo para melhorar a comunicação da diretoria com os atletas.

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