O Cruzeiro está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2027. Na noite desta quarta-feira (18), a equipe mineira venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou matematicamente a classificação para a competição continental.

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O resultado foi construído em apenas dois minutos. Depois de sair atrás no placar com gol de Sosa, logo no início do segundo tempo, a Raposa reagiu aos 29 minutos, com um golaço de falta de Matheus Pereira. Na sequência, aos 31, Khellven desviou contra o próprio gol e garantiu a virada celeste.

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Com o triunfo, o quinto consecutivo no Brasileirão, o Cruzeiro chegou aos 63 pontos e permaneceu na terceira colocação. Faltando três rodadas para o fim da competição, o time comandado por Artur Jorge não pode mais ser ultrapassado pelo Athletico-PR, quinto colocado, e assegurou presença no G-4.

Jogadores do Cruzeiro comemorando vitória de virada sobre o Palmeiras (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Do outro lado, a derrota complicou a situação do Palmeiras na disputa pelo título. O time paulista permaneceu com 73 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 79 após vencer o Athletico-PR. Assim, a diferença entre os rivais aumentou para seis pontos.

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➡️ Veja os gols da virada do Cruzeiro sobre o Palmeiras

O resultado também encerrou uma sequência de 12 jogos de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe terá pela frente justamente o confronto direto com o Flamengo, neste sábado (21), no Nubank Parque.

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