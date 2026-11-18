Cruzeiro garante vaga na fase de grupos da Libertadores após virada sobre o Palmeiras
Cabuloso venceu por 2 a 1 no Mineirão, chegou aos 63 pontos e confirmou presença entre os quatro primeiros do Brasileirão
O Cruzeiro está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2027. Na noite desta quarta-feira (18), a equipe mineira venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou matematicamente a classificação para a competição continental.
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O resultado foi construído em apenas dois minutos. Depois de sair atrás no placar com gol de Sosa, logo no início do segundo tempo, a Raposa reagiu aos 29 minutos, com um golaço de falta de Matheus Pereira. Na sequência, aos 31, Khellven desviou contra o próprio gol e garantiu a virada celeste.
Com o triunfo, o quinto consecutivo no Brasileirão, o Cruzeiro chegou aos 63 pontos e permaneceu na terceira colocação. Faltando três rodadas para o fim da competição, o time comandado por Artur Jorge não pode mais ser ultrapassado pelo Athletico-PR, quinto colocado, e assegurou presença no G-4.
Do outro lado, a derrota complicou a situação do Palmeiras na disputa pelo título. O time paulista permaneceu com 73 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 79 após vencer o Athletico-PR. Assim, a diferença entre os rivais aumentou para seis pontos.
➡️ Veja os gols da virada do Cruzeiro sobre o Palmeiras
O resultado também encerrou uma sequência de 12 jogos de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe terá pela frente justamente o confronto direto com o Flamengo, neste sábado (21), no Nubank Parque.
Próximos jogos do Cruzeiro:
- Chapecoense x Cruzeiro – 21/11, às 21h
- Fluminense x Cruzeiro – 27/11, às 20h
- Cruzeiro x Internacional – 2/12, às 21h30
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