Como Artur Jorge tirou Cruzeiro da lanterna e garantiu Libertadores com quatro jogos de antecedência

Após 25 rodadas no comando do Cruzeiro, Artur Jorge conseguiu tirar a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro e garantir vaga na Libertadores ainda na 35ª rodada, sem entrar em campo.

Com 60 pontos, a equipe não pode mais ser alcançada pelo rival Atlético-MG, que empatou com o Mirassol no último sábado.

Gráfico da evolução da posição do Cruzeiro no Brasileirão 2026 ao longo das 34 rodadas (Foto: Arte Lance!)

Como Artur Jorge conseguiu levar o Cruzeiro à Libertadores

Obviamente, mas mais importante, Artur Jorge fez o Cruzeiro vencer no Brasileirão. Antes de sua chegada a equipe somava quatro derrotas e quatro empates em oito partidas disputadas. Logo em sua primeira partida, venceu o Vitória por 3 a 0.

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No entanto, outra melhora importante foi a capacidade de segurar resultados. Com Tite, a Raposa levou uma virada contra o Coritiba dentro de casa, contra o Mirassol fora, deixou escapar uma vitória contra o Corinthians, e levou uma virada do Vasco em jogo que terminou empatado.

Desde então, o Cruzeiro não sofreu nenhuma virada na temporada. As vezes que perdeu, foi superada por seus adversários. Em alguns momentos da temporada, Artur Jorge destacou que a equipe deveria aproveitar melhor suas chances e saber matar as jogadas de contra-ataque dos adversários.

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Outro ponto de destaque do Cruzeiro com Artur Jorge nesta temporada é a força fora de casa. Mesmo com quatro jogos a serem disputados, a Raposa tem duas vitórias a mais que na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Cabuloso também tem se dado bem contra os dois principais times do Brasileirão sob o comando do português. A equipe venceu o Flamengo por 2 a 1 no Mineirão e arrancou um empate em 1 a 1 com o Palmeiras em São Paulo. A derrota para o Flamengo por 2 a 0 no início do torneio foi com equipe treinada por Tite.

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Intensidade

Sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro se tornou um time intenso e que sabe lidar com a vantagem. Até por conta dessa característica, jogadores como Lucas Silva perderam espaço com o português no time.

– Vou responder porque não gosto de coisas cinzentas. Adoro o Lucas Silva, é um jogador de um caráter enormíssimo. Tem uma história gigante dentro do Cruzeiro. Eu também fui símbolo dentro de um clube em Portugal, sei o que significa. Ele é um jogador histórico aqui. O fato de ter jogado menos tempo comigo tem a ver apenas com a dinâmica e estrutura habitual do time. Somos uma equipe que está mais em zonas altas, exigindo uma mobilidade, disponibilidade, para ter jogadores que se entreguem muito sem a bola, e tenha capacidade para os encurtamentos – explicou.

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Os dados de duelos evidenciam essa intensidade. A equipe tem média de 51% de duelos vencidos, com 51,9% pelo chão. Em 34 rodadas, a equipe tem oito jogos sem sofrer gols, média de 14,8 desarmes por partida, 9,2 interceptações e 41,5 bolas recuperadas. Em 34 partidas, apenas 18 erros levaram a finalizações do adversário e cinco ao gol rival.