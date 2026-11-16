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Como Artur Jorge tirou Cruzeiro da lanterna e garantiu Libertadores com quatro jogos de antecedência

Equipe está garantida na próxima edição da competição

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/11/2026 06:31
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Artur Jorge sorri no Mineirão
Artur Jorge sorri no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Após 25 rodadas no comando do Cruzeiro, Artur Jorge conseguiu tirar a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro e garantir vaga na Libertadores ainda na 35ª rodada, sem entrar em campo.

Com 60 pontos, a equipe não pode mais ser alcançada pelo rival Atlético-MG, que empatou com o Mirassol no último sábado.

Gráfico da evolução da posição do Cruzeiro no Brasileirão 2026 ao longo das 34 rodadas.
Gráfico da evolução da posição do Cruzeiro no Brasileirão 2026 ao longo das 34 rodadas (Foto: Arte Lance!)

Como Artur Jorge conseguiu levar o Cruzeiro à Libertadores

Obviamente, mas mais importante, Artur Jorge fez o Cruzeiro vencer no Brasileirão. Antes de sua chegada a equipe somava quatro derrotas e quatro empates em oito partidas disputadas. Logo em sua primeira partida, venceu o Vitória por 3 a 0.

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No entanto, outra melhora importante foi a capacidade de segurar resultados. Com Tite, a Raposa levou uma virada contra o Coritiba dentro de casa, contra o Mirassol fora, deixou escapar uma vitória contra o Corinthians, e levou uma virada do Vasco em jogo que terminou empatado.

Desde então, o Cruzeiro não sofreu nenhuma virada na temporada. As vezes que perdeu, foi superada por seus adversários. Em alguns momentos da temporada, Artur Jorge destacou que a equipe deveria aproveitar melhor suas chances e saber matar as jogadas de contra-ataque dos adversários.

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Outro ponto de destaque do Cruzeiro com Artur Jorge nesta temporada é a força fora de casa. Mesmo com quatro jogos a serem disputados, a Raposa tem duas vitórias a mais que na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Cabuloso também tem se dado bem contra os dois principais times do Brasileirão sob o comando do português. A equipe venceu o Flamengo por 2 a 1 no Mineirão e arrancou um empate em 1 a 1 com o Palmeiras em São Paulo. A derrota para o Flamengo por 2 a 0 no início do torneio foi com equipe treinada por Tite.

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Intensidade

Sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro se tornou um time intenso e que sabe lidar com a vantagem. Até por conta dessa característica, jogadores como Lucas Silva perderam espaço com o português no time.

– Vou responder porque não gosto de coisas cinzentas. Adoro o Lucas Silva, é um jogador de um caráter enormíssimo. Tem uma história gigante dentro do Cruzeiro. Eu também fui símbolo dentro de um clube em Portugal, sei o que significa. Ele é um jogador histórico aqui. O fato de ter jogado menos tempo comigo tem a ver apenas com a dinâmica e estrutura habitual do time. Somos uma equipe que está mais em zonas altas, exigindo uma mobilidade, disponibilidade, para ter jogadores que se entreguem muito sem a bola, e tenha capacidade para os encurtamentos – explicou.

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Os dados de duelos evidenciam essa intensidade. A equipe tem média de 51% de duelos vencidos, com 51,9% pelo chão. Em 34 rodadas, a equipe tem oito jogos sem sofrer gols, média de 14,8 desarmes por partida, 9,2 interceptações e 41,5 bolas recuperadas. Em 34 partidas, apenas 18 erros levaram a finalizações do adversário e cinco ao gol rival.

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