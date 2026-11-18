A Raposa enfrenta, na noite desta quarta-feira (18), o Palmeiras, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o treinador Artur Jorge não poderá contar com jogadores importantes na escalação do Cruzeiro.

Na defesa, Jonathan Jesus, suspenso, não está à disposição. Com isso, a dupla de zaga será formada por Fabrício Bruno e Villalba.

Porém, a principal questão na escalação do Cruzeiro é o ataque. Keny Arroyo, que representou a seleção do Equador na última terça-feira, passou por longa viagem para voltar ao Brasil.

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Arroyo comemora vitória do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com isso, a escalação do Cruzeiro contra o Palmeiras vem com: Otávio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Rojas; Zé Lucas, Romero, Matheus Pereira, Gerson; Kaio Jorge e Marquinhos

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Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view), e o Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Antes do duelo, o técnico Artur Jorge projetou o que espera da partida que será realizada no Mineirão.

– É um jogo extremamente difícil, não só pela qualidade do nosso adversário, mas também por aquilo que é conquista de objetivo. Estamos numa reta final determinante para aquilo que é a campanha que queremos fazer. Nesta altura estamos todos muito satisfeitos por termos atingido já o direito de estar nas pré-eliminatórias da Copa Libertadores, que é um objetivo que tínhamos traçado também desde há algum tempo atrás – disse Artur Jorge em entrevista à TV Cruzeiro

Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras