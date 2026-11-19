A Raposa garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores ao vencer o Palmeiras, de virada, no Mineirão. Após a partida, em resposta à pergunta do Lance!, Matheus Pereira avaliou um fator chave para o Cruzeiro ter conquistado o resultado.

– O objetivo era conquistar os três pontos. Sabíamos que o Palmeiras se defendia muito bem. Sabíamos da dificuldade que era. Jogos assim, não tem muita mobilidade. Controlamos o primeiro tempo todo, faltou só o gol. No segundo tempo tivemos um pouco de azar, sofremos o gol no primeiro minuto – analisou Matheus Pereira.

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– Mas o time manteve a postura, soube jogar com o resultado contra. Em jogos assim, quando não temos chances, a bola parada define o jogo. Hoje definiu, nosso time está de parabéns. Fomos eficientes na bola parada e o time está de parabéns – prosseguiu o camisa 10.

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Cruzeiro x Palmeiras

O Cruzeiro venceu o Palmeiras de virada na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Sosa abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, marcaram os gols da virada da Raposa.

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Matheus Pereira disputa bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica mais próximo de garantir uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Já o Palmeiras vê o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem na liderança e fica mais distante da disputa pelo título brasileiro.

Após a partida, o treinador Artur Jorge avaliou que os mineiros foram superiores durante os 90 minutos da partida contra o Verdão.

– Falar sobre o jogo é poder dizer que estou satisfeito com a vitória, pela entrega dos jogadores. Com o que foi o cumprimento do plano para hoje termos o desempenho que tivemos. Jogadores cumpriram com o que treinamos durante a semana. Para vencer equipes como o Palmeiras, que está em duas finais, só se consegue quando se iguala na competitividade. Voltamos a ser competitivos, contra uma equipe que é muito boa, tem muita qualidade – disse Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.

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– Hoje fomos capazes de sermos melhores por 90 minutos. Sofremos um gol no momento em que estávamos organizados cinco para dois em uma saída de bola, em uma transição. Sabemos que é uma equipe que busca as costas. Mas a equipe teve a personalidade que precisava. Teve paciência e tranquilidade para manter a estabilidade, foco, ambição e a qualidade. De decidir no primeiro gol, mas no coletivo. todos os jogadores tiveram um nível alto para aquilo que era o jogo de hoje. Só assim conseguimos ganhar dessas equipes – comentou.