Gerson resiste à pressão, mas é antagonista silencioso na eliminação do Cruzeiro para o Flamengo Camisa 8 tem participação direta no gol cruzeirense, mas falha defensivamente

Gerson foi alvo das vaias dos mais de 60 mil torcedores do Flamengo nesta quarta-feira (19), durante o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O camisa 8 teve atuação discreta, mas não passou ileso na derrota por 2 a 1 que culminou na eliminação do Cruzeiro no Maracanã.

O meio-campista até resistiu à pressão da torcida rubro-negra e teve participação no gol do Cabuloso, mas falhou defensivamente nos dois gols que deram a vitória ao Mais Querido. Gerson foi alvo dos protestos durante praticamente toda a partida e acabou deixando o campo aos 40 minutos do segundo tempo sob coro do Maracanã lotado.

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Pressão não interfere com a bola

O reencontro de Gerson com a torcida do Flamengo aconteceu em meio a um contexto de saída conturbada. O jogador deixou o clube no meio do ano passado para defender o Zenit, da Rússia, e retornou ao futebol brasileiro seis meses depois para atuar pelo Cruzeiro.

Desde os primeiros minutos, o camisa 8 foi vaiado sempre que tocava na bola. Em alguns momentos, também recebeu xingamentos, principalmente após faltas cometidas e discussões com a arbitragem. A pressão aumentou até a substituição do jogador, aos 40 minutos da etapa final.

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Com a bola, porém, Gerson não se deixou levar pelos protestos. Muito acionado na saída de jogo do Cruzeiro, errou pouco nos passes e manteve o ritmo das ações. A postura foi acompanhada de uma participação direta no gol cruzeirense.

Aos seis minutos do segundo tempo, Gerson recebeu pela direita da área do Flamengo e rolou para trás. Na sequência da jogada, tentou se apresentar para receber a tabela, mas Lucas Romero optou pelo chute de fora da área e marcou o gol de empate. A assistência ficou para Gerson, embora a finalização do argentino tenha sido o principal elemento do lance.

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Gerson e Arrascaeta em ação durante Flamengo x Cruzeiro (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Falhas defensivas de Gerson pesam

Se a atuação com a bola não foi afetada pela pressão, o mesmo não pode ser dito sobre o comportamento defensivo. Gerson participou indiretamente dos dois gols do Flamengo por não acompanhar as movimentações que resultaram nas finalizações.

No primeiro gol, Arrascaeta infiltrou na área sem ser acompanhado por Gerson. O uruguaio recebeu de Pedro e finalizou de primeira para colocar o Flamengo novamente em vantagem.

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No segundo, que definiu a classificação rubro-negra, Gerson permitiu que Pedro recebesse a bola às suas costas. O atacante conseguiu fazer o passe para Samuel Lino, que finalizou para marcar o gol da vitória.

Gerson, portanto, terminou o jogo com uma atuação dividida. O volante suportou a pressão dos torcedores, participou da construção do empate e teve poucos erros com a bola, mas não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação na marcação. Nos dois gols do Flamengo, esteve envolvido pela falta de acompanhamento das infiltrações.

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O resultado encerrou a participação do Cruzeiro na Libertadores e colocou o Flamengo nas quartas de final. Para Gerson, o reencontro com o antigo clube terminou com uma atuação em que os protestos não determinaram seu comportamento com a bola, mas as falhas defensivas tiveram peso no resultado.

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