Fabrício Bruno lamenta eliminação do Cruzeiro e diz que torcerá pelo Flamengo na Libertadores O zagueiro analisou a queda da Raposa na competição sul-americana

Ex-Flamengo, o zagueiro Fabrício Bruno lamentou a eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o defensor destacou que torcerá pelo Rubro-Negro na competição devido aos confrontos eliminatórios.

– O primeiro tempo foi difícil. Nada do que planejamos para o jogo foi cumprido na etapa inicial. Também pelo Flamengo, pela sua qualidade, o jogo estava aberto. Talvez isso tenha feito a gente se defender mais, mesmo que não fosse o planejado. O Flamengo mereceu pelo que propôs. É manter a tranquilidade neste momento. Paciência, entender que nem tudo está errado, pelo contrário – analisou Fabrício Bruno após a eliminação do Cruzeiro.

continua após a publicidade

– Eu queria muito que o Cruzeiro passasse. Mas, considerando os confrontos que aconteceram, minha torcida é para o Flamengo – declarou o zagueiro.

➡️ Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores

➡️ Artur Jorge é sincero após eliminação do Cruzeiro: 'Não fomos iguais a nós mesmos'

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro na Libertadores

No confronto entre flamenguistas e cruzeirenses, quem avançou na Libertadores foi o Flamengo! No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta das oitavas de final. Arrascaeta abriu o placar com um golaço, Romero empatou para a Raposa, mas Samuel Lino marcou o gol da vitória e da classificação às quartas. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time carioca fechou o confronto com 3 a 2 no agregado.

Otávio faz defesa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.