Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge tem retornos e dúvida para decisão contra o Flamengo A Raposa briga por uma vaga nas quartas de final da Libertadores

A Raposa decide, na noite desta quarta-feira (19), uma vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Flamengo. Para o duelo, Artur Jorge terá dois retornos importantes na escalação do Cruzeiro.

Lucas Romero e Fagner, que foram baixas na partida no Mineirão, estão de volta e devem ser titulares no Maracanã. Além deles, Wesley também volta a ser opção e deve aparecer no time titular depois de ser poupado contra o Corinthians.

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A maior dúvida na escalação do Cruzeiro para esta quarta-feira é a lateral-esquerda. Recentemente, Gabriel Rojas tem sido titular, mas Villalba tem recebido oportunidades. Por se tratar de uma partida com muitos detalhes, a Raposa pode aparecer com o segundo no time titular.

As baixas para o duelo são as conhecidas: Sinisterra, Cássio e Gabriel Pec lesionados, além de Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo

O Cruzeiro deve entrar em campo com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba (Gabriel Rojas); Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

Kaio Jorge com a bola e jogadores do Flamengo cercando na partida contra o Cruzeiro na Libertadores (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO

🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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