Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge promove mudanças contra o Corinthians
A Raposa entra em campo com time mesclado de olho no duelo de quarta-feira
A Raposa enfrenta o Corinthians na noite deste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge promoveu algumas mudanças na escalação do Cruzeiro, já visando a decisão pela Libertadores.
O Cabuloso enfrentará o Flamengo na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da competição sul-americana.
Visando a decisão, a escalação do Cruzeiro contra o Corinthians vem com: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo, Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Bruno Rodrigues; Felipe Morais, João Costa, Kaio Jorge.
Apesar da proximidade do jogo contra o Flamengo, Kaio Jorge aparece como titular para o duelo deste domingo. No meio, Zé Lucas ganha nova oportunidade no time titular e Bruno Rodriguez volta a ser utilizado como falso 9.
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Corinthians x Cruzeiro
O Corinthians e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Timão vem de um empate sem gols com o Rosario Central, em duelo realizado na Argentina na última quinta-feira (13), pela Libertadores. O centroavante Pedro Raul sofreu um trauma na costela durante a partida e é dúvida para enfrentar a equipe mineira.
A tendência é de que Fernando Diniz utilize um time reserva, pensando no duelo de volta pela Libertadores, na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em casa.
A Raposa vive situação semelhante, já que também tem compromisso pela competição continental na próxima semana. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo pelo jogo de volta, na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. No duelo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Mineirão.
Fagner e Lucas Romero, que não atuaram contra o Flamengo pela Libertadores por estarem suspensos, estão à disposição para o duelo deste domingo (16).
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