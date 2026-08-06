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Cruzeiro anuncia contratação do atacante Lucho Rodríguez

O atacante assinou por empréstimo de uma temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/08/2026 15:09
Atualizado há 0 minutos
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Lucho Rodríguez pelo Uruguai
Lucho Rodríguez pelo Uruguai (Foto: Divulgação Seleção do Uruguai)

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quinta-feira (6), a contratação do atacante Lucho Rodríguez. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, vindo do NEOM, da Arábia Saudita. O atacante desembarcou em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (4) e falou um pouco sobre sua condição física.

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– Muito contente por estar aqui. A verdade é que é um clube grande. Espero ajudar a equipe. Espero poder jogar. Tem muitos jogadores bons, observei antes de vir. Estou muito feliz por estar ao lado deles. Agora é trabalhar com afinco para estrear – disse o jogador em conversa com a imprensa no aeroporto.

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Como joga Lucho Rodríguez?

Apesar de chegar à Toca da Raposa para fortalecer as pontas do Cruzeiro, Lucho Rodríguez fez a maior parte dos seus jogos como profissional na posição de centroavante. Foram 132 partidas como centroavante, 44 como ponta-direita e 18 pela ponta-esquerda. Ao chegar a Belo Horizonte, colocou-se à disposição de Artur Jorge para qualquer posição do ataque.

– Gosto de jogar em todas as posições do ataque. Onde o treinador precisar, posso atuar. Estou satisfeito por estar aqui para ajudar – avaliou o jogador.

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Além de atuar bastante na área, o atacante joga muito na intermediária e menos em profundidade pelas pontas. Na atual temporada pelo NEOM, tem média de um gol a cada cinco partidas, 2,2 chutes por jogo e 0,9 finalizações no alvo.

Diferente de outros jogadores do ataque celeste, Lucho Rodríguez é menos participativo. Na atual edição do Campeonato Saudita, tem média de apenas 11 passes certos por partida.

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No Cruzeiro, o atleta deve ser encaixado na ponta devido à necessidade do momento. Porém, também se sente confortável atuando como segundo atacante e centroavante, podendo oferecer mais opções para Artur Jorge, ao lado ou no lugar de Kaio Jorge.

lucho rodriguez
Lucho em atuação pelo NEOM, da Arábia Saudita. (Foto: Divulgação/Neom SC)

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