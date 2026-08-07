AO VIVO: assista à apresentação de Lucho Rodríguez no Cruzeiro O atacante chegou ao clube por empréstimo

O Cruzeiro apresentará, na tarde desta sexta-feira (7), às 12h (de Brasília) o atacante Lucho Rodríguez. O jogador foi anunciado na última quinta-feira.

O ex-Bahia chega à Toca da Raposa II por empréstimo de uma temporada junto ao NEOM, da Arábia Saudita.

Lucho Rodríguez, novo atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Assista ao vivo à apresentação de Luciano Rodríguez

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Como joga Lucho Rodríguez?

Apesar de chegar à Toca da Raposa para fortalecer as pontas do Cruzeiro, Lucho Rodríguez fez a maior parte dos seus jogos como profissional na posição de centroavante. Foram 132 partidas como centroavante, 44 como ponta-direita e 18 pela ponta-esquerda. Ao chegar a Belo Horizonte, colocou-se à disposição de Artur Jorge para qualquer posição do ataque.

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– Gosto de jogar em todas as posições do ataque. Onde o treinador precisar, posso atuar. Estou satisfeito por estar aqui para ajudar – avaliou o jogador.

Além de atuar bastante na área, o atacante joga muito na intermediária e menos em profundidade pelas pontas. Na atual temporada pelo NEOM, tem média de um gol a cada cinco partidas, 2,2 chutes por jogo e 0,9 finalizações no alvo.

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Diferente de outros jogadores do ataque celeste, Lucho Rodríguez é menos participativo. Na atual edição do Campeonato Saudita, tem média de apenas 11 passes certos por partida.

No Cruzeiro, o atleta deve ser encaixado na ponta devido à necessidade do momento. Porém, também se sente confortável atuando como segundo atacante e centroavante, podendo oferecer mais opções para Artur Jorge, ao lado ou no lugar de Kaio Jorge.

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Lucho em atuação pelo NEOM, da Arábia Saudita. (Foto: Divulgação/Neom SC)

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