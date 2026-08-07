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Lucho Rodríguez é apresentado pelo Cruzeiro: 'Responsabilidade muito grande'

Lucho Rodríguez foi apresentado nesta sexta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/08/2026 12:08
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Lucho Rodríguez sendo apresentado pelo Cruzeiro
Lucho Rodríguez sendo apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O Cruzeiro apresentou, na tarde desta sexta-feira (7), a contratação do atacante Lucho Rodríguez. Em sua primeira entrevista, o jogador destacou a responsabilidade de vestir o uniforme celeste.

– Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço ao Pedrinho e ao Bruno pelos contatos. Falamos quase todos os dias para que desse certo. Estou em um clube muito grande, o maior de Minas, com uma torcida incrível. Joguei contra, senti a pressão. Agora posso jogar com eles, é um privilégio para mim – ressaltou.

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– Somos todos privilegiados por estar aqui. É uma responsabilidade muito grande vestir essa camisa. O grupo me acolheu, fui bem recebido. Muito ansioso pela estreia, quero ajudar o time no que puder. Chego por um ano, mas farei o melhor para permanecer – afirmou Lucho Rodríguez.

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Como joga Lucho Rodríguez?

Apesar de chegar à Toca da Raposa para fortalecer as pontas do Cruzeiro, Lucho Rodríguez fez a maior parte dos seus jogos como profissional na posição de centroavante. Foram 132 partidas como centroavante, 44 como ponta-direita e 18 pela ponta-esquerda. Ao chegar a Belo Horizonte, colocou-se à disposição de Artur Jorge para qualquer posição do ataque.

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– Gosto de jogar em todas as posições do ataque. Onde o treinador precisar, posso atuar. Estou satisfeito por estar aqui para ajudar – avaliou o jogador.

Além de atuar bastante na área, o atacante joga muito na intermediária e menos em profundidade pelas pontas. Na atual temporada pelo NEOM, tem média de um gol a cada cinco partidas, 2,2 chutes por jogo e 0,9 finalizações no alvo.

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Diferente de outros jogadores do ataque celeste, Lucho Rodríguez é menos participativo. Na atual edição do Campeonato Saudita, tem média de apenas 11 passes certos por partida.

No Cruzeiro, o atleta deve ser encaixado na ponta devido à necessidade do momento. Porém, também se sente confortável atuando como segundo atacante e centroavante, podendo oferecer mais opções para Artur Jorge, ao lado ou no lugar de Kaio Jorge.

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lucho rodriguez
Lucho em atuação pelo NEOM, da Arábia Saudita. (Foto: Divulgação/Neom SC)

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